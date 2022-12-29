Nikol Paşinyan, Karabağ'da uluslararası barış gücü istiyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Paşinyan'ın talebiyle ilgili olarak Bakü'yü işaret etti. Peskov, "Sadece Ermenistan’ın değil, Azerbaycan’ın da onayı gerekiyor" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan toprağı Karabağ ile ilgili yeni şartlar ileri sürdü.

Bölgedeki Ermeni askerleri, zaman zaman ateşkesi bozmalarıyla gündeme geliyor. Bakü ise barış için diyaloğu işaret ediyor.

Paşinyan'ın Karabağ'da barış gücü talebine dair Rusya'dan açıklama yapıldı.

"Putin ve Paşinyan’ın bu konudaki temasları sürecek"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da yaptığı açıklamada, Azerbaycanlı sivil toplum kuruluşlarının (STK) Laçın Koridoru'ndaki maden protestosuna ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya’nın taraflar arasında arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini kaydeden Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Paşinyan, (27 Aralık’ta) St. Petersburg’da Laçın Koridoru'ndaki gelişmeleri detaylıca istişare etti. Putin ve Paşinyan’ın bu konudaki temasları sürecek.” diye konuştu.

"Artan tansiyondan endişeliyiz"

Peskov, Laçın Koridoru'nda artan tansiyondan ötürü endişe duyduklarını belirterek, “Artan tansiyondan ötürü gerçekten endişeliyiz, çalışmalarımızı ve gayretlerimizi hem Erivan hem de Bakü ile üçlü anlaşmalar kapsamında sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

Barış gücü meselesi: Azerbaycan’ın da onayı gerekiyor

Paşinyan’ın Karabağ’a uluslararası barış gücü gönderilmesine yönelik talebini değerlendiren Peskov, “Uluslararası barış gücü, çatışmanın iki tarafının da onayı olursa dahil olabilir ve bu durumda sadece Ermenistan’ın değil, Azerbaycan’ın da onayı gerekiyor.

Ermenistan, bizim en yakın müttefiklerimizden birisi ve Azerbaycan da bizim değerli bir ortağımız.” şeklinde konuştu.

Azerbaycanlı STK'ların Laçın'daki protestosu

Azerbaycan, Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus güçlerin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarında madenlerin yasa dışı işletilmesi ve bunun sonucunda çevreye verilen zararın araştırılması ve denetimi amacıyla 10 Aralık'ta bölgeye uzman ekipler göndermiş, bu ekiplerin bölgeye girişi Ermenilerce engellenmişti.

Bu durum üzerine Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuruluşları üyeleri ile aktivistler, Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle 12 Aralık'ta Laçın Koridoru'nda protesto başlatmıştı.

Bakü yalanladı: Yol, Rusların barikatları nedeniyle kapalı

AA'nın haberine göre, Ermeni yetkililerin, Laçın Koridoru'ndan sivillerin geçişine izin verilmediği yönündeki iddiaları Azerbaycan Dışişleri Bakanlığınca yalanlanmıştı.

Bakanlık, yolun Rus güçlerinin barikatları nedeniyle kapalı olduğunu, sivil geçişler için herhangi bir engelin bulunmadığını belirtmişti.