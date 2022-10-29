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    Nikol Paşinyan: Karabağ'daki Rus varlığı 20 yıl uzatılsın

    Ermenistan Başbakanı, barış güçlerinin görev süresini 10, 15 veya 20 yıl uzatan belgeyi imzalamaya hazır olduğunu söyledi.
    • 29.10.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 15:58
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    Nikol Paşinyan: Karabağ'daki Rus varlığı 20 yıl uzatılsın

    Karabağ'da Ermenistan'a bağlı güçler, Azerbaycan mevzilerine ateş açarak gerilimi tırmandırıyor.

    Bakü yönetimi ve Türkiye ise sorunların masada diyalog yoluyla çözülebileceğini söylüyor.

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bölgedeki Rus barış gücünün görev süresiyle ilgili dikkat çeken bir öneri ortaya attı.

    "20 yıl uzatan belgeye Soçi'de imza atmaya hazırım"

    Karabağ'daki sürece dair değerlendirmelerde bulunan Paşinyan, "Rus barış güçlerinin görevlerine devam etmelerini arzuluyoruz." dedi.

    Paşinyan, "Barış güçlerinin görev süresini 10, 15 veya 20 yıl uzatan bir belgeye Soçi'de imza atmaya hazırım." ifadesini kullandı.

    "Rusya'nın desteklemesi gerekiyor"

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in böylesi bir girişimi düşünmesi yönünde öneride bulunan Paşinyan, "Teklifi yapabilirim ancak Rusya'nın bunu desteklemesi gerekiyor." diye konuştu.

    Karabağ'daki Rus barış gücünün varlığı

    AA'nın aktardığına göre, Rus barış gücü, Kasım 2020'de Karabağ'da çatışmaların durdurulması ve ateşkesin sağlanması anlaşmasının uygulanmasını kontrol etmek için gönderilmişti.

    Nikol Paşinyan: Karabağ daki Rus varlığı 20 yıl uzatılsın #1


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