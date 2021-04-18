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    Nikol Paşinyan mezar başından kovuldu

    Azerbaycan tarafından hezimete uğrayan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'a tepkiler sürüyor.
    • DHA
    • 18.04.2021 - 11:00
    • Güncelleme : 18.04.2021 - 11:30
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    Nikol Paşinyan mezar başından kovuldu

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Vayots Dzor bölgesindeki Getap kasabasını ziyaret etti.

    Burada Dağlık Karabağ savaşında ölen bir Ermeni askerinin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyan’a askerin ağabeyi engel oldu.

    "İZİN VERMİYORUM"

    Askerin ağabeyi Paşinyan'a "Bu benim kardeşimin mezarı. Buna hakkım var ve size izin vermiyorum. Gidin. Hiçbir yetkili kardeşimin bedenini bulmak için yardımcı olmadı, aksine bu çabalarımıza müdahale ettiler." dedi.

    Paşinyan’ın heyeti asker yakınını ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

    Nikol Paşinyan mezar başından kovuldu #1

    Nikol Paşinyan mezar başından kovuldu ViDEO

    KİLİSE PAPAZI DA KOVMUŞTU

    Azerbaycan hezimeti sonrası geçen yıl Aralık ayında ilk kez halkla yüzleşen Paşinyan, kilisede ölen askerler için düzenlenen dini tören sırasında papaz tarafından kovulmuştu.

    İSTİFA EDECEK

    Paşinyan, erken seçimlerin önünü açmak için Nisan ayının son on günü içinde görevinden istifa edeceğini açıkladı.

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