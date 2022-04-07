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    Nikol Paşinyan ve İlham Aliyev, Brüksel'de Charles Michel ile görüştü

    AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Paşinyan ve Aliyev ile görüşmelerinin ardından bir araya gelinen üçlü yemekte barış için somut süreç başlatma kararı aldıklarını açıkladı.
    • AA
    • 07.04.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 10:42
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    Nikol Paşinyan ve İlham Aliyev, Brüksel'de Charles Michel ile görüştü

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, ile görüşmek üzere Brüksel’e geldi.

    İki lider Michel ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerin ardından üçlü akşam yemeğinde bir araya geldi.

    Yaklaşık 5 saat süren görüşmenin ardından Michel, basına açıklamalarda bulundu.

    "Barış için somut süreç başlatmaya karar verdik"

    Michel, liderlerin muhtemel bir barış antlaşması hazırlamak için somut bir süreç başlatma ve ortak çalışma grubu kurma üzerinde anlaştıklarını belirtti.

    Görüşmeyi "harika ve çok verimli" diye tanımlayan Michel, "Hep birlikte olası bir barış anlaşması hazırlamak amacıyla barış görüşmeleri için somut bir süreç başlatmaya karar verdik." dedi.

    Michel, gelecek haftalarda kaydedilecek ilerleme için sağlam bir iletişim ve koordinasyon kanalının korunacağına inandığını söyledi.

    "Anlaşma imzalamak ne kadar zaman alır?" sorusunu tahmin etmenin güç olduğunu ancak Aralık 2021'de yapılan ilk görüşmeden bu yana çok çalışıldığını, iki tarafın önceliklerinin, hassasiyetlerinin neler olduğu konusunda görüşüldüğünü vurguladı.

    Nikol Paşinyan ve İlham Aliyev, Brüksel de Charles Michel ile görüştü #1

    "İlerleme için ortak bir istek var"

    "İlerleme kaydediyoruz. Her iki taraftaki zorlukları hafife alıyor değilim ama ilerlemek için ortak bir istek var." diyen Michel şöyle devam etti:

    "Bu gece doğru yönde önemli bir adım attık. Bu elbette her şeyin çözüldüğü anlamına gelmiyor ama bir araya gelebilmek için olası unsurların neler olduğunu daha iyi anladığımız, bir an önce barış, güvenlik ve istikrarı garanti eden sürdürülebilir bir anlaşmaya varmak için ilerleme kaydettiğimiz anlamına geliyor."

    Liderler Brüksel'deki ilk görüşmelerini 14 Aralık 2021'de yapmıştı.

    Nikol Paşinyan ve İlham Aliyev, Brüksel'de Charles Michel ile görüştü VİDEO

    Nikol Paşinyan ve İlham Aliyev, Brüksel de Charles Michel ile görüştü #2

    Nikol Paşinyan ve İlham Aliyev, Brüksel de Charles Michel ile görüştü #3


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