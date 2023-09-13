Nikol Paşinyan'dan kritik karar: Vladimir Putin Ermenistan'da tutuklanabilecek Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Roma Tüzüğü'nü onaylayacağını söyledi. Paşinyan’ın tüzüğü onaylaması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan topraklarına ayak bastığında tutuklanabilecek.

İHA

Ermenistan’dan Rusya’yı kızdıracak adım geldi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 17 Mart’ta Putin hakkında Ukrayna'da işlenen savaş suçlarından sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklama emri çıkarmıştı.

UCM, kararında Putin'in yasadışı bir şekilde çocukların sınır dışı edilmesi ve insanların Ukrayna topraklarından Rusya'ya yasadışı bir şekilde nakledilmesi şüphesiyle tutuklanması çağrısında bulunmuştu.

Roma Tüzüğü'nü onaylayacağını duyurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan parlamentosunda yaptığı konuşmada, son günlerde en çok tartışılan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını bağlayıcı olarak kabul eden Roma Tüzüğü'nü onaylayacağını duyurdu.

"Bunlar Ermenistan'ın güvenliğiyle ilgili"

Ermenistan hükümetinin Roma Tüzüğü’nü parlamentoya gönderdiğini hatırlatan Paşinyan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Hükümet, Roma Tüzüğü’nü parlamentoya gönderdi ve Roma Tüzüğü benim talebim doğrultusunda milletvekillerimizin desteğiyle onaylanacaktır. Bu da Ermenistan-Rus ilişkileriyle bağlantılı değil, Ermenistan'ın güvenliğiyle ilgilidir. Bizi koruma konusunda artık Rusya'ya güvenmeyeceğiz.

Onay bekliyor

Ermenistan'ın 1 Ekim 1999'da imzaladığı Roma Tüzüğü o tarihten bu yana parlamentoda onay bekliyor.

Tüzüğün Ermenistan’da onaylanması halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan topraklarına ayak bastığında tutuklanabilecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)