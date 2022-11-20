Nikol Paşinyan'dan uluslararası topluma Azerbaycan çağrısı

Tunus'ta konuşan Paşinyan, "Azerbaycan güçlerinin ilk mevzilerine geri dönmesinin talep edilmesini bekliyoruz" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın varlığından rahatsızlık duyuyor.

Paşinyan, Tunus'ta düzenlenen Uluslararası Frankofoni Örgütü'nün 18. Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Konuşmasında uluslararası toplumdan istekte bulunan Paşinyan, Azerbaycan askerlerinin geri çekilmesinin sağlanmasını talep etti.

Paşinyan'dan iddiaları

Paşinyan, Bakü yönetimini "saldırgan" taraf gibi göstermeye ve algı oluşturmaya çalışırken, "Azerbaycan'ın tamamen haksız ve sebepsiz saldırganlığı, Ermenistan topraklarının bir bölümünün işgal edilmesine, sivil halkın ölümüne ve acı çekmesine ve önemli ölçüde tahribata yol açmasına neden oldu." dedi.

Ateşkesin, Azerbaycan'ın "Ermenistan'a ait topraklara yönelik emellerini" sona erdirmediğini öne süren Paşinyan, şöyle devam etti:

Dünyadan isteği: Azerbaycan'ın ilk mevzilerine geri dönmesini talep edin

"Uluslararası toplumun, ülkemizin bugün içinde bulunduğu durumu adil bir şekilde değerlendirmesini, Ermeni topraklarının bazı bölümlerinin işgalini kınamasını ve Azerbaycan güçlerinin ilk mevzilerine geri dönmesini talep etmesini bekliyoruz.

Ermenistan kendi adına, Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanması sürecine katkıda bulunmanın yanı sıra Dağlık Karabağ'ın Ermeni nüfusunun haklarını ve güvenliğini sağlamaya kararlıdır."