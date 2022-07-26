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    Nikos Dendias: Ankara ile açık iletişim hatlarının olmasını istiyoruz

    Yunan Bakan, Türkiye ile diyalogdan yana olduklarını belirtti. Diğer taraftan suçlayıcı ifadeler de kullanan Dendias'ın tavrı dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 12:21
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    Nikos Dendias: Ankara ile açık iletişim hatlarının olmasını istiyoruz

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile yaşadıkları gerilimli süreci değerlendirdi.

    Dendias, Ankara ile iletişim kanallarının açık tutulmasından yana olduklarını ve diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

    "Çözümün ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz"

    Kathimerini gazetesine röportaj veren Dendias, "Ankara ile açık iletişim hatlarının olmasını gerçekten arzu ediyoruz. Yapıcı diyalog için çalışmaya devam ediyoruz. Bir çözüm olduğunu ve ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz." dedi.

    Dendias, "Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler her zaman rekabetçi değildi ve olmamalı. İki devlet arasındaki uyum dönemlerini ne kadar kısa olursa olsun unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

    Önce diyalog dedi, sonra Türkiye'yi suçladı

    Diğer taraftan sorun çıkaran tarafın Türkiye olduğu şeklinde izlenim oluşturmaya çalıştığı anlaşılan Dendias, Ankara'nın uluslararası hukuku "ihlal ettiği" iddiasını ortaya attı.

    Yunan Bakan, önce diyalogdan yana olduklarını anlatırken, röportajının devamında ise Kıbrıs'taki Türkleri Rumların zulüm ve baskısından kurtaran Türkiye'yi "işgalci" konumunda göstermeye çalıştı.

    Nikos Dendias: Ankara ile açık iletişim hatlarının olmasını istiyoruz #1

    Kıbrıs'ta iki bölgeli federasyon istiyorlar

    Yunan Bakan, "İşgalden 48 yıl sonra, Kıbrıs'ın bölünmesi çözülmedi ve uluslararası bir mesele olmaya devam ediyor: yasa dışı bir işgal.

    Yunanistan, işlevsel ve sürdürülebilir bir çözüm bulmak için çalışıyor. Çözüm, iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyondan başka bir şey olamaz.

    "İki devletli çözüm çağrıları kabul edilemez"

    Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk liderliğinin iki devletli çözüme yönelik kabul edilemez ve ısrarcı çağrıları ve Maraş'taki yasa dışı eylemler, ne yazık ki çözüm çerçevesinin dışındadır." ifadelerini kullandı.


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