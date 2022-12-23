Nikos Dendias, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan'la ikili ilişkileri görüştü

Dendias, "Görüşme, stratejik ortaklığı ve iş birliğini güçlendirmeye odaklandı" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyaret düzenledi.

Dendias, Dubai'deki temasları kapsamında BAE'li mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

İkili iş birliğini konuştular

Yunan ve BAE'li bakanlar, iki ülke arasındaki iş birliğini görüşürken, ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulundu.

Bin Zayid, BAE ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin büyümeye devam ettiğini belirterek, halihazırdaki iş birliğinin kapsamını tüm alanlarda genişletme konusunda istekli olduklarını vurguladı.

"İlişkileri tüm alanlarda güçlendirmek istiyoruz"

Yunan Bakan Dendias ise BAE-Yunanistan ilişkilerinin derinliğine dikkati çekerek, iki ülke liderlerinin ilişkileri tüm alanlarda güçlendirmek ve geliştirmek istediklerini ifade etti.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika konuları masada

Öte yandan Dendias, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşme, Yunanistan-BAE stratejik ortaklığını ve iş birliğini güçlendirmeye odaklandı. Uluslararası ve bölgesel konuları, Orta Doğu ve Kuzey Afrika dahil görüştük." diye yazdı.

AA'nın haberine göre, toplantıda, BAE Uluslararası İş Birliği Devlet Bakanı Rim bint İbrahim el-Haşimi, Devlet Bakanı Ahmed Ali es-Sayiğ ve BAE'nin Yunanistan Büyükelçisi Süleyman Hamid Salim el-Mezrui de hazır bulundu.