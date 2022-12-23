Petrol
82.94
2.42%
Euro
19.8371
0.19%
Dolar
18.6794
0.09%
Altın
1.079
0.43%
Borsa
5429
0.00%
Bitcoin
319.797
0.19%
BTXN Coin
6.60
-8.83%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 10 C

    Nikos Dendias, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan'la ikili ilişkileri görüştü

    Dendias, "Görüşme, stratejik ortaklığı ve iş birliğini güçlendirmeye odaklandı" dedi.
    • 23.12.2022 - 13:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nikos Dendias, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan'la ikili ilişkileri görüştü

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyaret düzenledi.

    Dendias, Dubai'deki temasları kapsamında BAE'li mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

    İkili iş birliğini konuştular

    Yunan ve BAE'li bakanlar, iki ülke arasındaki iş birliğini görüşürken, ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulundu.

    Bin Zayid, BAE ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin büyümeye devam ettiğini belirterek, halihazırdaki iş birliğinin kapsamını tüm alanlarda genişletme konusunda istekli olduklarını vurguladı.

    "İlişkileri tüm alanlarda güçlendirmek istiyoruz"

    Yunan Bakan Dendias ise BAE-Yunanistan ilişkilerinin derinliğine dikkati çekerek, iki ülke liderlerinin ilişkileri tüm alanlarda güçlendirmek ve geliştirmek istediklerini ifade etti.

    Nikos Dendias, BAE li mevkidaşı Al Nahyan la ikili ilişkileri görüştü #1

    Orta Doğu ve Kuzey Afrika konuları masada

    Öte yandan Dendias, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşme, Yunanistan-BAE stratejik ortaklığını ve iş birliğini güçlendirmeye odaklandı. Uluslararası ve bölgesel konuları, Orta Doğu ve Kuzey Afrika dahil görüştük." diye yazdı.

    AA'nın haberine göre, toplantıda, BAE Uluslararası İş Birliği Devlet Bakanı Rim bint İbrahim el-Haşimi, Devlet Bakanı Ahmed Ali es-Sayiğ ve BAE'nin Yunanistan Büyükelçisi Süleyman Hamid Salim el-Mezrui de hazır bulundu.

    Nikos Dendias, BAE li mevkidaşı Al Nahyan la ikili ilişkileri görüştü #2

    Nikos Dendias, BAE li mevkidaşı Al Nahyan la ikili ilişkileri görüştü #3


    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı
    Advertorial

    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı

    Kahramanmaraş'ta yayaları ezmemek için ağaca vurdu
    3. Sayfa

    Kahramanmaraş'ta yayaları ezmemek için ağaca vurdu

    Ankara'da 2 oğlunu öldürten anne ve cinayet sanığı sevgilisinin cezası belli oldu
    3. Sayfa

    Ankara'da 2 oğlunu öldürten anne ve cinayet sanığı sevgilisinin cezası belli oldu

    Görüş Bildir