Nikos Dendias, İstanbul’da Fener Rum Patriği ile görüştü

Dendias, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşme gerçekleştirdi.

İkili, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Bakan Dendias ile samimi bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirten Bartholomeos, görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yunanistan'ın birkaç bölgesinde patrikhanemizin yetkisi var. Bu bölgeleri kilise açısından ilgilendiren konuları dile getirdik. Ayrıca Sayın Başbakan Miçotakis'e ilgisi için patrikhanemize karşı duyduğu, her zaman ifade ettiği saygısı için teşekkürlerimizi gönderdik.”





“YUNAN BAŞBAKANI ÇELENK GÖNDERDİ”

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Patrikhane fotoğrafçısı Niko Manginas’a değinen Patrik Bartholomeos, "Sevilen birisiydi. Yunan başbakanı dünkü cenazesine çelenk gönderdi. Bunun için de teşekkürlerimizi ilettik. Sayın bakanımız da Niko için bir taziye mektubu gönderdi, buna da teşekkür ettik. Sayın başkonsolos hanımefendi misafirperverliği için bu sohbetimizi gerçekleştirmiş olmasından dolayı memnuniyetimizi ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Bakan Dendias, yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceği için ayrıca mutlu olduğunu ifade etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Patrik Bartholomeos ile görüştü VİDEO

