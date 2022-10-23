Nikos Dendias, koronavirüse yakalandı

Dendias, test sonucuyla ilgili açıklama yaptı. Yunan Bakan, görüşmelerini iptal ettiğini duyurdu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Dendias, haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi.

Testi pozitif çıktı

Yunan Bakan, "Her gün yaptırdığım hızlı PCR testinde koronavirüs pozitif çıktı." diye yazdı.

Herhangi bir belirti göstermediğini belirten Dendias, buna rağmen evden iletişimini sürdüreceğini söyledi.

Temaslarını iptal etti

Dendias, "Görüşmelerimi ve ilerleyen günlerde diğer ülkelere planladığım ziyaretlerimi iptal ettim." diye ekledi.

Worldometers internet sitesinin verilerine göre, Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı 5 milyon 81 bin 981 vaka ve 33 bin 426 ölüm yaşandı.