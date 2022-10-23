Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
362.600
0.12%
BTXN Coin
9.99
2.56%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C

    Nikos Dendias, koronavirüse yakalandı

    Dendias, test sonucuyla ilgili açıklama yaptı. Yunan Bakan, görüşmelerini iptal ettiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2022 - 11:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nikos Dendias, koronavirüse yakalandı

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Dendias, haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi.

    Testi pozitif çıktı

    Yunan Bakan, "Her gün yaptırdığım hızlı PCR testinde koronavirüs pozitif çıktı." diye yazdı.

    Herhangi bir belirti göstermediğini belirten Dendias, buna rağmen evden iletişimini sürdüreceğini söyledi.

    Temaslarını iptal etti

    Dendias, "Görüşmelerimi ve ilerleyen günlerde diğer ülkelere planladığım ziyaretlerimi iptal ettim." diye ekledi.

    Worldometers internet sitesinin verilerine göre, Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı 5 milyon 81 bin 981 vaka ve 33 bin 426 ölüm yaşandı.

    Nikos Dendias, koronavirüse yakalandı #1

    Nikos Dendias, koronavirüse yakalandı #2


    Genç Türk Kadını Banu yeni bir yatırım yolu buldu!
    Advertorial

    Genç Türk Kadını Banu yeni bir yatırım yolu buldu!

    Ümraniye'de aşıklar bir araya geldi
    Yaşam

    Ümraniye'de aşıklar bir araya geldi

    Terörist Kadir Sezgin yakalandı
    Gündem

    Terörist Kadir Sezgin yakalandı

    Görüş Bildir