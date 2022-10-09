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    Nikos Dendias, Mısır'da Samih Şukri ile görüştü

    Yunan Bakan, Mısırlı mevkidaşıyla bir araya geldi. Libya konusu öne çıkan başlıklar arasındaydı. Dendias, "Libya-Türkiye anlaşması, BM ilkelerini ihlal ediyor. Meydan okumalara hazırız" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 15:56
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    Nikos Dendias, Mısır'da Samih Şukri ile görüştü

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısır'a ziyaret düzenledi.

    Dendias, ziyareti kapsamında Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya geldi.

    İki ismin görüşmesinin ana gündem maddesini Türkiye ile Libya arasındaki hidrokarbon anlaşması oluşturdu.

    "Türkiye'den meydan okumalara cevap vermeye hazırız"

    Dendias, düzenledikleri ortak basın toplantısında, "Egemenlik haklarımızı her türlü yasal yolla savunacağız, bölgenin güvenliğini zedelemeyeceğiz." dedi.

    Ankara'nın uluslararası haklardan doğan anlaşma yapma hakkını görmezden gelen Yunan Bakan, "Türkiye'den gelecek her meydan okumaya cevap vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

    Dendias: Libya-Türkiye anlaşması, BM ilkelerini ihlal ediyor

    Türkiye'den Libya'nın başkenti Trablus'a düzenlenen ziyaret çerçevesinde bu ülkedeki yetkililerle hidrokarbonlar ve protokol alanlarındaki mutabakat muhtıralarına imzalar atılmıştı.

    Mutabakatla ilgili birtakım iddialar ortaya atan Dendias, "Son Libya-Türkiye anlaşması, Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerini ihlal ediyor. Geçici hükümetlerin herhangi bir uluslararası anlaşma yapamayacaklarını tekrarlıyorum." diye konuştu.

    Nikos Dendias, Mısır da Samih Şukri ile görüştü #1

    Dendias'ın Libya hükümeti iddiası

    Libya hükümetinin görev süresinin çoktan dolduğunu ileri süren Yunanistan Dışişleri Bakanı, "Libya halkını temsil etmiyorlar." tezini savundu.

    ERT'nin aktardığına göre, Nikos Dendias, görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmelerin odağında Yunanistan-Mısır stratejik ilişkileri, Doğu Akdeniz ve Libya vardı." diye yazdı.

    Mısır'dan açıklama

    Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Abu Zeid de "Görüşmeler, ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda değerlendirmeler ve koordinasyona ek olarak ikili ilişkilerin tüm yönlerini ve bunları geliştirmenin yollarını ele aldı." açıklamasında bulundu.

    Nikos Dendias, Mısır da Samih Şukri ile görüştü #2

    Nikos Dendias, Mısır da Samih Şukri ile görüştü #3

    Nikos Dendias, Mısır da Samih Şukri ile görüştü #4

    Nikos Dendias, Mısır da Samih Şukri ile görüştü #5


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