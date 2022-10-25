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    Nikos Dendias, Ukrayna ziyaretini Türkiye üzerinden değerlendirdi

    Nikos Dendias, Ukrayna ziyaretini Türkiye üzerinden değerlendirdi

    Yunan Bakan, "Bombalanan Kiev, neyle karşı karşıya olduğumuzu açıklamak için ideal bir yer" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 09:23
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    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, geçen hafta Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti.

    Dendias, kamikaze drone saldırıları sonucu ağır hasarların meydana geldiği noktada inceleme yaptı.

    Ziyaretini Kathimerini gazetesine değerlendiren Dendias, bir kez daha Türkiye'yi suçlamaya çalıştı.

    "Ukrayna olmak istemiyorsanız dikkatli olun"

    Dendias, "Türk tarafı, tamamen Rus yöntemlerini benimsemiş durumda." iddiasını ortaya attı.

    Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan ihtilafa işaret eden Dendias, Ankara'nın kendilerine "Ukrayna olmak istemiyorsanız dikkatli olun" şeklinde mesaj gönderdiğini savundu.

    Yunan Bakan, söz konusu değerlendirmesinde, şu görüşlerini ileri sürdü.

    "Kiev, neyle karşılaştığımızı açıklamak için ideal bir yer"

    "Bombalanan Kiev, bir bakıma, biz Yunanlıların neyle karşı karşıya olduğunu dünya toplumuna açıklamak için ideal bir yer.

    Hem mevkidaşımla (Dmitro Kuleba) hem de Başkan Zelensky ile olan temaslarımda, ortak zorlukların daha da farkına vardım. İki ülkenin doğusunda büyük ve agresif komşular var.

    Nikos Dendias, Ukrayna ziyaretini Türkiye üzerinden değerlendirdi #1

    Dendias: İttifaklarımızı inşa ediyoruz

    Karşılaştığımız benzeri görülmemiş zorluğa yanıt veriyoruz. Türk agresifliğini, müttefiklere ve ortaklara anlatarak uluslararası hale dönüştürüyoruz.

    İttifaklarımızı inşa ediyoruz. Avrupalı ortaklarımız, ABD, daha geniş çevremizdeki ülkeler ve Hindistan ve Japonya gibi aynı değerleri paylaşan yükselen güçler ile."

    Nikos Dendias, Ukrayna ziyaretini Türkiye üzerinden değerlendirdi #2

    Nikos Dendias, Ukrayna ziyaretini Türkiye üzerinden değerlendirdi #3

    Nikos Dendias, Ukrayna ziyaretini Türkiye üzerinden değerlendirdi #4

    Nikos Dendias, Ukrayna ziyaretini Türkiye üzerinden değerlendirdi #5

    Nikos Dendias, Ukrayna ziyaretini Türkiye üzerinden değerlendirdi #6

    Nikos Dendias, Ukrayna ziyaretini Türkiye üzerinden değerlendirdi #7


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