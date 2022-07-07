Nikos Dendias: Yunanistan, Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyen tek ülke

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Ankara'nın Brüksel'deki süreciyle ilgili konuştu. Dendias, "Yunanistan ve Türkiye'nin en iyi dostlar olmaması için bir sebep yok" dedi.

Atina'dan, Türkiye hakkında ilginç bir açıklamaya imza atıldı.

Yunanistan hükümeti, Türkiye ile önce diyalog kanallarının kurulmasını reddederek gerilimi tırmandırma yolunu seçerken, şimdi de yeniden iletişime geçme peşinde koşuyor.

"Türkiye'nin AB arzusunu destekleyen tek ülkeyiz"

Bu doğrultuda bir açıklama yaptığı anlaşılan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) perspektifini destekleyen tek ülke olduklarını savundu.

Dendias, Yunanistan'ın son 30 yıldır, Türkiye'nin AB'ye yakınlaşacağını umduğunu kaydederek, "Yunanistan Türkiye'nin (AB üyeliğine ilişkin) bu arzusunu destekleyen tek ülkedir. Hala Türkiye'yi destekliyor." dedi.

"Türkiye ile iyi ilişkiler Yunanistan için çok önemli"

Yunan bakan, bu yıl 26'ncısı düzenlenen Economist Konferansı çerçevesinde katıldığı söyleşide, Türkiye ile iyi ilişkilerin Yunanistan için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Dendias, "Ancak Türkiye ile iyi ilişkiler, dünyanın diğer ülkeleri gibi çok sağlam bir temele sahip olmalı. Bu sağlam temel nedir? Çok açık. Uluslararası hukuk, uluslararası deniz hukuku, insan hakları, kadın hakları, karşılıklı saygı ve hoşgörüdür." diye konuştu.

"Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede parlak bir gelecek bekliyor"

Yunanistan'ın tüm konularda uluslararası hukuk temelinde hareket ettiğini öne süren Dendias, Türkiye'nin de bu şekilde davranması halinde Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede parlak bir geleceğin beklediğini ancak bunun biraz zaman alabileceğini savundu.

"En iyi dostlar olmamamız için bir sebep yok"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ayrıca, Ankara ve Atina'nın mevcut sorunları farklı yöntemlerle çözmeye çalıştığı için ortak bir çözüme ulaşamadığını savundu.

AA'nın haberine göre, Dendias "Yunanistan ve Türkiye'nin en iyi dostlar olmaması için bir sebep yok. Ancak Türkiye, uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukukunu kabul etmeli." diye ekledi.