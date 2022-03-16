Nikos Dendias: Yunanistan, Türkiye'ye karşı değil

Dendias, Başbakan Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul'da görüşmesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Atina-Ankara hattındaki ilişkileri yorumladı.

Dendias, ülke olarak dış politikalarını Türkiye karşıtlığı üzerine inşa etmediklerini belirtti.

Yunanistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzaladığı dış politika ve savunma iş birliği anlaşmasının onaylanmasına ilişkin meclis görüşmelerinde konuşan Dendias, söz konusu politikaları sadece Türkiye'ye bağlı olarak belirlemediklerini söyledi.

"TÜRK KARŞITI POLİTİKA İZLEMİYORUZ"

Ülkesinin kendi ulusal öncelikleri, ulusal çıkarları ve prensipleri olan bir dış politika izlediğini kaydeden Dendias, "Türk karşıtı bir politika izlemiyoruz." diye konuştu.

"BAE İLE ANLAŞMA TÜRKİYE İLE İLİŞKİLENDİRİLMEMELİ"

Yunan Bakan, BAE ile imzalanan anlaşmanın Türkiye ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini savunarak, "Lütfen ülkemizin yaptığı her şeyi Türklük karşıtlığı gibi bir merceğin altında yorumlamayın." dedi.

ANKARA İLE DİYALOG MESAJI

Aksine, Yunanistan'ın, dost ve müttefik ülkelerin Türkiye ile konuşmasını istediğini vurgulayan Dendias, bunun, Türkiye'nin olduğu kadar Yunanistan için de daha faydalı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i İstanbul'da ağırlamış, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel meseleler ele alınmıştı.

Yunanistan basınından gazeteler, Erdoğan-Miçotakis zirvesinin pozitif atmosferde gerçekleştiğini aktarmıştı.

POZİTİF GÜNDEM

Yunan tarafının, iki liderin uzun bir aradan sonra iki müttefik gibi görüştüğü izlenimine sahip olduğu belirtilerek, "İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve pozitif gündeme, enerji konusu da dahil olmak üzere, özel bir vurgu yapıldı." şeklinde ifadelere yer verilmişti.