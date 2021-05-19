Nikos Dendias'tan Filistin'i kınayan açıklama

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias "Kesinlikle ve bütünüyle kınanması gereken hareket olan Hamas tarafından İsrail'e binlerce füze atılmasını en açık şekilde kınadım." dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İsrail ve Filistin'deki temaslarının ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Kudüs’te İsrailli mevkidaşı Gabi Aşkenazi​​​​​​​ ile bir araya geldiğini, ardından da Ramallah’da Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile görüştüğünü belirtti.

FİLİSTİN'İ KINADI

Bölgedeki temaslarıyla ilgili telekonferans aracılığıyla Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Gayri Resmi Konseyi’ni bilgilendirdiğini aktaran Dendias, Filistin'i kınayan bir açıklamada bulundu:

"İSRAİL'İN DÜNYADAKİ HER ÜLKE GİBİ KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VARDIR"

"Acilen ateşkesin sağlanması, insan haklarının güvence altına alınması, insan yaşamının korunmasının gerekliliğini vurguladım. Kesinlikle ve bütünüyle kınanması gereken hareket olan Hamas tarafından İsrail’e binlerce füze atılmasını en açık şekilde kınadım. İsrail’in dünyadaki her ülke gibi, kendini savunma hakkı vardır."





"NE GEREKİYORSA YAPMALIYIZ"

Dendias, mesajında Gazze’deki duruma da değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Gazze’deki insani durum tamamen sorunludur ve yardım etmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Ancak tekrar ediyorum, Hamas sivil vatandaşlara karşı fırlattığı binlerce füze nedeniyle kesinlikle kınanmalıdır. Son derece hassas bir bölgede ve durumda kışkırtıcı açıklamalar ve tek yanlı görüşler yardımcı olmuyor."

İSRAİL'İN FİLİSTİN'E YAPTIĞI SALDIRILARDA 217 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 63'ü çocuk, 217 kişi yaşamını yitirdi, 1400'ü aşkın kişi ise yaralandı.

