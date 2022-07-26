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    Nil Nehri'nde kontrol çıkan gemi, teknelere çarptı

    Mısır'da Nil Nehri'nde kontrolden çıkan yolcu gemisi, limanda duran diğer teknelere çarparak durabildi.
    • 26.07.2022 - 20:52
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    Nil Nehri'nde kontrol çıkan gemi, teknelere çarptı

    Mısır’ın Nil Nehri kıyısında yer alan Luksor kentinde yolcu gemisi kontrolden çıktı.

    Limandaki teknelere çarptı

    Gemi, limanda demirli bulunan diğer gemilere çarptı. Yolcu gemisinin demir attığı sırada meydana gelen arıza sonrası kaptanın geminin kontörlünü kaybettiği ifade edildi.

    İHA'nın haberine göre, kazada ölen ya da yaralana olmadığı aktarıldı.

    Nil Nehri nde kontrol çıkan gemi, teknelere çarptı #1

    Nil Nehri nde kontrol çıkan gemi, teknelere çarptı #2

    Nil Nehri nde kontrol çıkan gemi, teknelere çarptı #3

     


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