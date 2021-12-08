Noel videosunun ardından Boris Johnson'un danışmanı istifasını verdi

Boris Johnson'un, Kovid-19 kısıtlamaları olduğu esnada geçen seneye ait Noel videosunun yayınlanmasının ardından, danışmanı Allegra Stratton, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın reddetmesine rağmen geçen yıl Noel partisi düzenlendiğine dair videonun ortaya çıkmasının ardından peş peşe gelişmeler yaşandı.

BORIS JOHNSON'UN DANIŞMANI İSTİFA ETTİ

Geçtiğimiz yıl İngiltere'de uygulanan Kovid-19 kısıtlamaları sırasında hükümetin önlemlerini küçümseyici şakalar yapan ve Başbakanlıkta görevli isimlerin Noel partisine katıldığını söyleyen Başbakan Boris Johnson'ın danışmanı Allegra Stratton, görevinden istifa etti.

İngiltere basınına sızan görüntülerde Stratton'un, Kovid-19 kısıtlamaları hakkında şaka yaptığı ve danışmanların "peynir ve şarap" eşliğinde Noel partisine katıldığını söylediği görüldü.

ÜZGÜN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Basına sızan görüntüler hakkında açıklamada bulunan Stratton, yaptığı şaka için "çok üzgün olduğunu" söyledi.

Stratton, "İngiliz halkı Kovid-19'a karşı savaşta çok büyük fedakarlıklar yaptı. Basına sızan videodaki yorumlarımın dikkati başka yöne çekmesinden korkuyorum. Söylediklerim, insanların uymak için her şeyi yaptıkları kuralları hafife alıyor gibi görünüyor ancak amacım asla bu değildi" dedi.

"HAYATIM BOYUNCA BU SÖZLER İÇİN PİŞMANLIK DUYACAĞIM"

Stratton, "İnsanların hissettiği öfke ve hayal kırıklığını anlıyorum. Hayatım boyunca kullandığım bu sözler için pişmanlık duyacağım" diyerek kamuoyundan özür diledi.

Stratton, "Sevdiklerini kaybeden, kendini herkesten izole eden ve işleriyle mücadele eden hepinizden özür diliyorum ve bu nedenle bugün istifamı sundum" ifadelerini kullandı.

Stratton, hükümette çalışmanın "muazzam bir ayrıcalık" olduğunu ve bu süreçte halk için doğru olanı yapmaya çalıştığını söyledi. Bu yıl Kasım ayında gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Konferansında (COP26) hükümet sözcülüğü görevini üstlenen Stratton, bu görevden gurur duyduğunu da belirtti.

BORIS DE ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Videonun ortaya çıkmasından sonra Başbakan Johnson, özür dileyerek kuralları ihlal eden herkese disiplin cezası uygulanacağını söyledi. Downing Street'teki Başbakanlık Ofisinde her zaman Kovid-19 kurallarına uyulduğunu söyleyen Johnson, bir partinin yapılıp yapılmadığıyla ilgili açıklamada bulunmadı.

Skandala yol açan yılbaşı partisinin gerçekleştirildiği tarihlerde hükümet, yılbaşı partisi yapılmaması ve gerekli olmadıkça iki veya daha fazla kişinin kapalı alanda durmasını yasaklamıştı.