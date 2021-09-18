Nona Gaprindaşvili Netflix'e 5 milyon dolarlık dava açtı

Satrançta başarılı bir kariyere sahip olan Nona Gaprindaşvili, Queen’s Gambit’ dizisindeki cinsiyetçi ifadeler nedeniyle Netflix'e 5 milyon dolarlık dava açtı.

Dünya şampiyonu Gürcü satranç oyuncusu Nona Gaprindaşvili Netflix'e ateş püskürdü.

Queen's Gambit dizisinde kendisi hakkında yalan ve gerçeği çarpıtan cinsiyetçi ifadeler kullanıldığını öne süren Gaprindaşvili, dijital yayın platformu Netflix’e 5 milyon dolarlık dava açtı.

ŞİKAYETÇİ OLDUĞU KISIM FİNAL BÖLÜMÜNDE YER ALIYOR

Açılan davaya gerekçe gösterilen replik, dizinin 'End Game' adlı final bölümünde yer alıyor.

Anya Taylor-Joy'un başrol olarak canlandırdığı Beth Harmon Moskova'da bir müsabakadayken, bir yorumcu şu ifadelere yer veriyor:

"Onunla ilgili tek sıra dışı şey, gerçekten onun cinsiyeti ve bu bile Rusya'da karşılaşılmayan bir şey değil. Nona Gaprindaşvili var ama o kadın dünya şampiyonu ve hiç erkeklerle karşılaşmadı.”