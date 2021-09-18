- Haberler
- Dünya Haberleri
- Nona Gaprindaşvili Netflix'e 5 milyon dolarlık dava açtı
Nona Gaprindaşvili Netflix'e 5 milyon dolarlık dava açtı
Satrançta başarılı bir kariyere sahip olan Nona Gaprindaşvili, Queen’s Gambit’ dizisindeki cinsiyetçi ifadeler nedeniyle Netflix'e 5 milyon dolarlık dava açtı.
- Haber Merkezi
- 18.09.2021 - 05:51
- Güncelleme : 18.09.2021 - 06:11
Dünya şampiyonu Gürcü satranç oyuncusu Nona Gaprindaşvili Netflix'e ateş püskürdü.
Queen's Gambit dizisinde kendisi hakkında yalan ve gerçeği çarpıtan cinsiyetçi ifadeler kullanıldığını öne süren Gaprindaşvili, dijital yayın platformu Netflix’e 5 milyon dolarlık dava açtı.
ŞİKAYETÇİ OLDUĞU KISIM FİNAL BÖLÜMÜNDE YER ALIYOR
Açılan davaya gerekçe gösterilen replik, dizinin 'End Game' adlı final bölümünde yer alıyor.
Anya Taylor-Joy'un başrol olarak canlandırdığı Beth Harmon Moskova'da bir müsabakadayken, bir yorumcu şu ifadelere yer veriyor:
"Onunla ilgili tek sıra dışı şey, gerçekten onun cinsiyeti ve bu bile Rusya'da karşılaşılmayan bir şey değil. Nona Gaprindaşvili var ama o kadın dünya şampiyonu ve hiç erkeklerle karşılaşmadı.”