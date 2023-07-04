Normandiya Çıkarması'na katılan son asker hayatını kaybetti İkinci Dünya Savaşı’nın en kritik olaylarından biri olan Normandiya Çıkarması'nın şahidi son asker, Fransız komandosu Leon Gautier öldü. 100 yaşında hayatını kaybeden Gautier'in ölümü Fransa'da üzüntüyle karşılandı.

DHA

İkinci Dünya Savaşı’nın dönüm noktası olarak kabul edilen Normandiya Çıkarması'nın üzerinden 79 yıl geçti.

Avrupa'da Nazi ilerleyişini durduran bu büyük çıkarmanın son şahidi de hayattan ayrıldı.

100 yaşında hayatını kaybetti

6 Haziran 1944’te Müttefik Devletler’ce başlatılan Normandiya Çıkarması’na katılan ve Özgür Fransa Ordusu’nun 1. Deniz Komandoları Taburu’nda görev yapan Leon Gautier, dün 100 yaşında hayatını kaybetti.

"Ailesine başsağlığı diliyoruz"

Gautier, savaşta Normandiya sahillerine ayak basmış, yaşayan son Fransız komandosuydu. Gautier’in ölüm haberini, bölgede bulunan Ouistreham kasabasının Belediye Başkanı Bail verdi. Bail, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ouistreham'a ve görevine derinden bağlı, Kieffer Komando (1. Deniz Komandoları Taburu) gazisi Bay Leon Gautier'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Huzur içinde yat Sevgili Leon” ifadelerini kullandı.

Tarihin en kritik adımlarından biri: Normandiya Çıkarması

Tarihin en büyük deniz çıkarması olarak bilinen Normandiya Çıkarması, Nazi Almanyası’nın yenilgisiyle sonuçlanan İkinci Dünya Savaşı’nın kaderini değiştirdi. Batı Avrupa’da müttefik kuvvetlerin başkomutanlığını yapan ABD’li general Dwight D. Eisenhower, 6 Haziran 1944’te hazırlıklarını tamamlamış olan deniz kuvvetlerine saldırı emrini verdi.

Dönemin Alman istihbaratı ve askeri komutası, hava şartlarının kötü olması nedeniyle 6 Haziran’da bir çıkarma beklemiyordu. Normandiya bölgesindeki Nazi kuvvetlerinin komutanlığına getirilen Erwin Rommel, bu koşullarda çıkarmanın mümkün olmadığını düşünerek eşinin doğum gününü kutlamak için cepheden ayrılmıştı.

Çıkarmada yarım milyon askerin öldüğü tahmin ediliyor. Warfare History Network’ta yer alan verilere göre iki taraftan toplam 425 bin asker yaşamını yitirdi.

Macron da başsağlığı diledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Leon Gautier’in hayatını kaybetmesiyle ilgili yayınladığı mesajda, ifadelerini kullandı.