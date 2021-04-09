Norveç Başbakanı Erna Solberg'e para cezası

Pandemiyle mücadelede kısmen başarılı olan Norveç'te Başbakan Erna Solberg, halktan farklı muamele gördü. Solberg'e kısıtlamaları ihlalden para cezası verildi.

Doğum günü kutlamasında koronavirüs tedbirlerine uymadığı için hakkında soruşturma başlatılan Norveç Başbakanı Erna Solberg'e 20 bin Norveç kronu (2 bin 352 dolar) para cezası kesildi,

Emniyet Müdürü Ole Saeverud, düzenlediği basın toplantısında, normalde bu tip durumlarda ceza verilmediğini, başbakanın ise kısıtlamalara uyulması çabalarının en ön safında olduğuna dikkat çekti.

Saeverud, "Kanunlar herkes için aynı olsa da kanun önünde herkes eşit değildir" dedi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Solberg'in, şubat sonunda Geilo Kayak Merkezi'nde 13 kişiyle aynı masada oturarak bir restoranda parti verdiği, daha sonra da kapalı başka bir ortamda 14 kişiyle partiyi devam ettirdiğine ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

VAKA 100 BİNİN ÜZERİNDE

Norveç'te yürürlükteki koronavirüs yasakları 10'dan fazla kişinin bir araya geldiği etkinlikleri yasaklıyor.

5.4 milyon nüfuslu ülkede koronavirüs vakaları 100 binin üzerinde, 683 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.