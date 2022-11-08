Norveç Prensesi Louise, Kraliyet'i temsil etmeyecek

Alınan ortak kararla birlikte Prenses Louise, unvanını koruyabilecek ancak sosyal medyada ve ticari faaliyetlerde kullanamayacak.

Norveç Kraliyet Ailesi, değişime sahne oluyor.

Ülkenin Prensesi Martha Louise, artık Kraliyet Evi'ni temsil etmeyecek.

Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Louise'in, Kraliyet Ailesi için artık resmi görevlerini yerine getiremeyeceği, bu kararın aile ile alındığı bildirildi.

Prenses unvanını kullanmayacak

Açıklamada, Prenses Louise'in unvanını koruyabileceği aktarılırken, prenses unvanının sosyal medya ya da ticari faaliyetlerde kullanmayacağı bilgisi paylaşıldı.

Eşi Kraliyet unvanına sahip olamayacak

Bunun yanı sıra Louise, Amerikalı nişanlısı Durek Verret'le evlendiğinde, eşinin Kraliyet Ailesi'ni temsil etmeyeceği ve Kraliyet unvanına sahip olamayacağı aktarıldı.

Norveç medyası, çifti, Kraliyet unvanlarını ticari faaliyetlerde kullanmakla suçladı.

Erkek arkadaşı Verret'le nişanlandı

AA'nın haberine göre, Prenses Louise, 2016'da eşi yazar Ari Behn'den boşanma kararı almıştı. Louise, erkek arkadaşı Verret'le 7 Haziran'da nişanlanmıştı.

50 yaşındaki Prenses Louise, Norveç Kralı 5. Harald ve Kraliçe Sonja​​​​​​​'nın en büyük çocuğu olmasına rağmen, anayasa gereği tahtın varisi erkek kardeşi Prens Haakon olacak.