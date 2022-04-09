Norveç Savunma Bakanı Enoksen, yasak ilişki nedeniyle istifa etti

67 yaşındaki Norveçli siyasetçinin 18 yaşındaki lise öğrencisiyle yasak ilişkisi gün yüzüne çıktı.

Norveç Savunma Bakanı Odd Roger Enoksen'in, lise öğrencisiyle yasak ilişkisi ortaya çıktı.

67 yaşındaki Enoksen, genç bir kadınla birlikteliği nedeniyle ülke gündemine oturdu.

18 yaşındaki lise öğrencisiyle yasak ilişki

Norveç basınından VG gazetesinin haberine göre, Enoksen'in, 2005'te 18 yaşındaki lise öğrencisiyle uzun süre yasak ilişki yaşadığı belirtildi.

Skandalın gün yüzüne çıkmasından sonra olayı doğrulayan ve kamuoyundan özür dileyen Enoksen, istifa ettiğini duyurdu.

Özür diledi: Kayıtsız şartsız...

Enoksen, "Birkaç kötü seçim ve düşüncede bulundum. Eylemlerimin başkalarının hayatını daha zor hale getirdiği gerçeği nedeniyle kayıtsız şartsız özür diliyorum." dedi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Enoksen'in istifasını kabul ettiğini ve en kısa sürede yerine atama yapacağını söyledi.

Store, istifa kararını, "Ortaya çıkanlardan sonra gerekliydi." şeklinde özetledi.

Norveçli Bakan Enoksen'in yasak ilişkisi

Enoksen, söz konusu ilişkiye 2005 yılında, kendisinin 50, genç kadının ise 18 yaşında öğrenci olduğu bir dönemde başladı.

Şimdi 30'lu yaşlarında olan kadın, siyasete olan ilgisi nedeniyle Enoksen'in kendisini etkilediğini söyledi.

Öte yandan Başbakan Store, gazetecilere verdiği demeçte, Enoksen'in geçen yıl yapılan genel seçimlerin ardından savunma bakanı olarak atanmasından önce bu olay hakkında kendisine bilgi vermediğini kaydetti.