Norveç, Ukrayna'ya 10 bin top mermisi gönderdi

İskandinav ülkesinin Savunma Bakanı, "Rusya'nın savaşı kazanmasına izin veremeyiz" dedi. Top mermilerinin, 30 bin kilometre mesafedeki hedefleri vurabildiği belirtildi.

Batı'dan Kiev yönetimine askeri destek, hız kesmeden devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin ısrarlı çağrıları sonrası Norveç, bu ülkeye 10 bin uzun menzilli modern top mermisi gönderdi.

Konuya ilişkin açıklama, Norveç Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

10 bin uzun menzilli top mermisi desteği

Bakan Björn Arild Gram, Ukrayna'nın savunmaya çok ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle ülkeye 10 bin uzun menzilli top mermisi gönderdiklerini söyledi.

Rusya savaşının başlamasından bu yana Ukrayna'ya 600 bin euro tutarında askeri yardım gönderdikleri bilgisini paylaşan Gram, şöyle dedi:

"Rusya'nın savaşı kazanmasına izin veremeyiz"

"Rusya'nın Ukrayna'da savaşı kazanmasına izin veremeyiz. Norveç, Ukrayna'yı silah ve teçhizatla desteklerken uluslararası hukuka uygun güvenli bir zeminde hareket ediyor."

30 bin kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor

Gram, Ukrayna'ya gönderdikleri top mermilerinin 30 bin kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabildiğini söyledi.

AA'nın aktardığına göre, mermilerin, M109 kundağı motorlu obüslerde kullanıldığı belirtildi.