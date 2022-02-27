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    Norveç Varlık Fonu, Rusya'daki yatırımlarını durdurdu

    Norveç Varlık Fonu, Rusya'da yapılan yatırımları durdurdu.
    • AA
    • 27.02.2022 - 22:19
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    Norveç Varlık Fonu, Rusya'daki yatırımlarını durdurdu

    Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, düzenlediği basın toplantısında, Norveç Varlık Fonu'nun Rusya'daki yatırımları durdurması için emir verdiğini açıkladı.

    NORVEÇ VARLIK FONU'NUN RUSYA'DAKİ YATIRIMLARI DURACAK

    Store, Ukrayna'ya askeri yardım olarak, miğfer ve çelik yelek göndereceklerini de sözlerine ekledi.

    Norveç devlet televizyonu NRK'nin haberine göre, 1,3 trilyon dolar ile dünyanın en büyük fonu olan Norveç Varlık Fonu'nun Rusya'da 2,83 milyar dolarlık bir yatırımı bulunuyor.

    Norveç Varlık Fonu, Rusya daki yatırımlarını durdurdu #1

    DANİMARKA, UKRAYNA'YA SİLAH GÖNDERECEK

    Danimarka Başbakan Mette Frederiksen de Ukrayna'ya hafif silah ve tanksavar yardımı yapacaklarını söyledi.

    Frederiksen, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya 2 bin 700 tanksavar silahı bağışlamaya karar verdiklerini kaydetti.

    Norveç Varlık Fonu, Rusya daki yatırımlarını durdurdu #2


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