Norveç Veliaht Prensesi'nin oğlu ikinci kez tecavüz olayıyla suçlandı

AA

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby, tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya.

27 yaşındaki Hoiby, 19 Kasım'da Oslo’da "bilinci yerinde olmayan ya da başka nedenlerle eyleme karşı koyamayan birine cinsel saldırıda bulunmak"la suçlanarak gözaltına alınmıştı.

Norveç basınında yer alan habere göre, Hoiby, ikinci bir tecavüz olayıyla suçlanıyor.

"HOİBY'NİN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU CİDDİ SUÇLAMALAR"

Emniyet yetkilileri, hakkında ikinci bir tecavüz suçlaması gün yüzüne çıkan Hoiby’nin gözaltı süresinin 2 haftaya çıkarılması için talepte bulunulduğunu duyurdu.

Norveç’te bu tür cinsel istismar suçları için en fazla 10 yıl hapis cezası veriliyor.

Norveç Veliaht Prensi Haakon, yaptığı açıklamada, "Bunlar Hoiby'nin şu anda karşı karşıya olduğu ciddi suçlamalar. Bugün elbette bu durumdan etkilenen herkesi düşünüyoruz." dedi.

ÖNCESİNDE DE YASA İHLALLERİNE KARIŞMIŞ

Haakon, polise ve yargı sistemine işlerini yapabilmeleri için alan tanınması gerektiğini kaydetti.

Hoiby'nin daha önce de ehliyetsiz araba kullanma, kişiye zarar verme ve benzeri çeşitli yasa ihlallerine karıştığı belirtiliyor.