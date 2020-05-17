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Kameraların karşısına geçen Norveç hükümetinin kabinesi, sıra dışı bir kutlamaya imza attı.

Norveç, Anayasa Günü kutlamalarında ilginç anlara sahne oldu.

Her yıl 17 Mayıs'ta yapılan kutlamalar, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle az sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

BAKANLARDAN DANSLI GÖSTERİ

Norveç hükümetindeki bakanlar, Anayasa Günü'nü dans gösterisiyle kutladı.

Görüntüler, sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

Norveçli bakanlardan Anayasa Günü'ne danslı kutlama VİDEO