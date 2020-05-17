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    Norveçli bakanlardan Anayasa Günü'ne danslı kutlama

    Kameraların karşısına geçen Norveç hükümetinin kabinesi, sıra dışı bir kutlamaya imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2020 - 16:42
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    Norveçli bakanlardan Anayasa Günü'ne danslı kutlama

    Norveç, Anayasa Günü kutlamalarında ilginç anlara sahne oldu.

    Her yıl 17 Mayıs'ta yapılan kutlamalar, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle az sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

    BAKANLARDAN DANSLI GÖSTERİ

    Norveç hükümetindeki bakanlar, Anayasa Günü'nü dans gösterisiyle kutladı.

    Görüntüler, sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

    Norveçli bakanlardan Anayasa Günü'ne danslı kutlama VİDEO

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