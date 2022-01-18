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    Norveç’te 77 kişiyi katleden cani, Nazi selamı verdi

    2011 yılında 77 kişiyi katleden seri katil Anders Behring Breivik, bugün çıkarıldığı mahkemede yargıçlara Nazi selamı verdi, ırkçı söylemlerde bulundu.
    • İHA
    • 18.01.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 18:01
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    Norveç’te 77 kişiyi katleden cani, Nazi selamı verdi

    Norveç’in başkenti Oslo ve Utoya Adası’nda 22 Temmuz 2011’de 77 kişiyi katleden Anders Behring Breivik, bugün mahkeme karşısına çıktı.

    Şartlı tahliye talebinde bulunabilmek için en az 10 yıl cezaevinde kalması gereken Breivik, sürenin dolmasının ardından ilk başvurusunu gerçekleştirdi.

    NAZİ SELAMI VERDİ, “SOYKIRIMINIZI DURDURUN” DEDİ

    Aşırı sağcı Breivik, mahkemede 3 yargıca Nazi selamı verdi, sonrasında ırkçı söylemlerde bulundu.

    Yakasına tutturduğu, “Beyaz milletlerimize karşı soykırımınızı durdurun” yazısıyla duruşma salonuna giren Breivik, Baş Yargıç Dag Bjorvik’in isteği üzerine çantasında da aynı yazının bulunduğunu belirtti.

    Breivik, o kağıtları da gösterdi.

    Norveç’te 77 kişiyi katleden cani, Nazi selamı verdi #1

    “ŞARTLI TAHLİYE TALEP ETME HAKKINA SAHİPTİR”

    Breivik’in avukatı Oystein Storrvik yaptığı açıklamada, “Hukukun üstünlüğü ile yönetilen herhangi bir devlette olduğu gibi, bir hükümlü şartlı tahliye talep etme hakkına sahiptir ve Breivik de bu hakkını kullanmaya karar verdi.” dedi.

    21 YIL CEZASI SÜRESİZ UZATILABİLİR

    Seri katil Breivik, 2011'de Oslo’daki hükümet binasını bombalayarak 8 kişiyi öldürdükten sonra, İşçi Partisi’nin Utoya Adası’ndaki gençlik kampında çoğu çocuk 69 kişiyi katletmişti.

    Toplum için tehdit olarak görülen Breivik, 2011 yılında yaptığı katliamlar sonrasında, süresiz olarak uzatılabilen 21 yıllık bir hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Norveç’te 77 kişiyi katleden cani, Nazi selamı verdi #2

    TALEBİ REDDEDİLEBİLİR

    Breivik’in gerçekleştirdiği saldırılar Norveç’in 2. Dünya Savaşı’ndan sonra gördüğü en kanlı saldırılar olarak adlandırılırken, şartlı tahliye talebinin büyük ölçüde reddedilmesi bekleniyor.

    Norveç’te 77 kişiyi katleden cani, Nazi selamı verdi #3


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