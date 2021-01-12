Norveç'te belediye binasında PKK propagandası

Norveç'in başkenti Oslo'da, belediyeye ait bir binanın duvarında terör örgütü PKK propagandası yapılması tepki çekiyor.

Norveç Türk Federasyonu Başkanı Hatice Lük, belediye binasının duvarına 2 ay önce asılan terör örgütü propaganda afişinin kaldırılması için başvuruda bulunduklarını belirtti.

300 İMZA TOPLANDI

Lük, Oslo'daki bir PKK sempatizanının hazırladığı afişin Belediye Kültür Müdürlüğü tarafından sözde "sanat eseri" olarak onaylanarak belediye binasının duvarına asıldığını ifade ederek afişin kaldırılması için 300 imza ile belediyeye başvuruda bulunduklarını bildirdi.

"BÜYÜK TEPKİ VAR"

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın bir sözünün yer aldığı afişin kaldırılması talebiyle yarın belediye yetkilileriyle görüşme yapacaklarını belirten Lük, "Norveç'te yaşayan Türk toplumundan buna büyük tepki var. Yarınki görüşmede, PKK'nın NATO, AB ve Norveç'te terör örgütü statüsünde olduğunu hatırlatıp afişin kaldırılmasını isteyeceğiz.'' dedi.