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    Norveç’te bıçaklı dehşet: Saldırgan öldürüldü

    Bislett sokaklarında etrafındakilere bıçakla saldıran şahıs, polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 09.11.2021 - 15:20
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 15:29
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    Norveç’te bıçaklı dehşet: Saldırgan öldürüldü

    Norveç’in başkenti Oslo’nun kuzeyinde yer alan Bislett bölgesinde eli bıçaklı bir şahıs, sokak ortasında insanlara bıçakla saldırmaya başladı.

    Saldırı sonucu biri polis memuru olmak üzere birkaç kişi yaralandı.

    POLİS SALDIRGANI ÖLDÜRDÜ

    Yaralı sayısına ilişkin net bir rakam vermeyen yetkililer, polis aracının kapısını açmaya çalışması üzerine saldırgana polis memurları tarafından ateş açıldığını açıkladı.

    Polisin vurduğu saldırganın hastanede hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, yaralı polis memurunun durumunun iyi olduğunu belirtti.

    Norveç’te bıçaklı dehşet: Saldırgan öldürüldü ViDEO

    SALDIRI NEDENİ BİLİNMİYOR

    Polis, saldırganın daha fazla kişiye saldırmayı planladığını düşündüklerini söyleyerek, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini ifade etti.

    Norveç’te bıçaklı dehşet: Saldırgan öldürüldü #1

    EKİM AYINDA OKLU DEHŞET YAŞANDI

    Geçtiğimiz ekim ayında Oslo'nun güneybatısındaki küçük bir kasabada ok ve yaylı bir saldırı daha düzenlenmiş, saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

    Norveç’te bıçaklı dehşet: Saldırgan öldürüldü #2

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