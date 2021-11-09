Norveç’te bıçaklı dehşet: Saldırgan öldürüldü

Bislett sokaklarında etrafındakilere bıçakla saldıran şahıs, polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Norveç’in başkenti Oslo’nun kuzeyinde yer alan Bislett bölgesinde eli bıçaklı bir şahıs, sokak ortasında insanlara bıçakla saldırmaya başladı.

Saldırı sonucu biri polis memuru olmak üzere birkaç kişi yaralandı.

POLİS SALDIRGANI ÖLDÜRDÜ

Yaralı sayısına ilişkin net bir rakam vermeyen yetkililer, polis aracının kapısını açmaya çalışması üzerine saldırgana polis memurları tarafından ateş açıldığını açıkladı.

Polisin vurduğu saldırganın hastanede hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, yaralı polis memurunun durumunun iyi olduğunu belirtti.

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SALDIRI NEDENİ BİLİNMİYOR

Polis, saldırganın daha fazla kişiye saldırmayı planladığını düşündüklerini söyleyerek, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini ifade etti.

EKİM AYINDA OKLU DEHŞET YAŞANDI

Geçtiğimiz ekim ayında Oslo'nun güneybatısındaki küçük bir kasabada ok ve yaylı bir saldırı daha düzenlenmiş, saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.