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    Norveç'te soğuk hava koşullarındaki NATO tatbikatı sürüyor

    Yaklaşık 30 bin askerin ve 220 savaş uçağının katıldığı tatbikat, zorlu hava şartlarında gerçekleştiriliyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.03.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 09:57
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    Norveç'te soğuk hava koşullarındaki NATO tatbikatı sürüyor

    NATO üyesi Norveç'te, askeri ittifak tarafından tatbikat düzenleniyor.

    "Devasa" olarak nitelendirilen tatbikat, soğuk hava koşullarında kara, hava ve denizde devam ediyor.

    "RUSYA İLE İLGİSİ YOK"

    NATO'nun son 30 yılın en büyüğü niteliğindeki tatbikatı duyurduğu yazılı açıklamasında, "Cold Response 2022" (Soğuk Mukabele 2022) ismi verilen operasyonun 8 ay öncesinden planlandığı ve düzenli bir tatbikat olduğu, Rusya'nın Ukrayna saldırılarıyla ilgisi olmadığı vurgulandı.

    DİKKAT ÇEKEN TATBİKAT

    Ancak operasyonun Rusya'nın sınır komşusu Norveç'te yapılması, NATO üyesi olmamasına rağmen diğer komşusu Finlandiya'nın da katılımcılar arasında yer alması ve son 30 yıldır Kuzey Kutbu'nda yapılan en büyük tatbikat olması nedeniyle dikkati çekiyor.

    Haziran ayında Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasının değerlendirileceği ifade ediliyor. Böyle bir durumda Rusya'nın kuzey kanadında 1300 kilometrelik sınırda yeni bir NATO üyesi olacak.

    Norveç te soğuk hava koşullarındaki NATO tatbikatı sürüyor #1

    220 SAVAŞ UÇAĞI, 50 GEMİ

    14 Mart'ta başlayan, 27 ülkeden yaklaşık 30 bin askerin katıldığı, 220 savaş uçağı, ikisi uçak gemisi olmak üzere 50 geminin katıldığı operasyonun 1 Nisan'da tamamlanması planlanıyor.

    Norveç'te NATO tatbikatı FOTO GALERi

    TATBİKATIN KAPSAMI

    NATO'nun açıklamasında "Cold Response 2022, NATO müttefikleri ve ortaklarından binlerce askeri bir araya getiren ve Norveç genelinde - soğuk hava koşullarında karada, havada ve denizde birlikte çalışma yeteneklerini test eden uzun zaman önce planlanmış bir tatbikattır.

    Müttefik ve ortak silahlı kuvvetleri uçsuz bucaksız vahşi doğada yürüyüş yapacak, gerçek yangın tatbikatı yapacak, dondurucu göllere atlayacak. Her şey, silahlı kuvvetlerimizin herhangi bir tehdide veya krize yanıt vermeye hazır olduğundan emin olmak için hayati becerilerin eğitimiyle ilgilidir." ifadeleri kullanıldı.

    Norveç te soğuk hava koşullarındaki NATO tatbikatı sürüyor #2

    4 ASKERİN ÖLDÜĞÜ UÇAK KAZASI

    Tatbikat sırasında Norveç'in kuzeyinde NATO'ya ait bir ABD askeri uçağının düştüğü, 4 askerin öldüğü açıklandı.

    Amerikalı ve Norveçli yetkililer, kazanın kötü hava koşullarında gerçekleştiğini ancak nedeniyle ilgili araştırmanın sürdüğünü belirtti.

    Norveç te soğuk hava koşullarındaki NATO tatbikatı sürüyor #3

    STOLTENBERG'DEN ASKERLERE ZİYARET

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de düzenlenen olağanüstü NATO Zirvesi sonrasında, 25 Mart'ta Norveç'te tatbikattaki askerleri ziyaret etti.

    Kuzey Kutbu'nun NATO için stratejik öneme sahip bir bölge olduğunu ve son yıllarda bölgede Rus askeri faaliyetlerinde önemli bir artış olduğunu söyleyen Stoltenberg, "NATO'nun bölgedeki varlığının bir çatışmayı kışkırtmak değil, çatışmayı önlemek ve barışı korumak olduğunu" vurguladı.

    Norveç te soğuk hava koşullarındaki NATO tatbikatı sürüyor #4

    Norveç te soğuk hava koşullarındaki NATO tatbikatı sürüyor #5

    Norveç te soğuk hava koşullarındaki NATO tatbikatı sürüyor #6


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