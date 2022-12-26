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    Norveç'te sörfçü bakanın TikTok hesabını kapatması istendi

    Can yeleği olmadan sörf yaptığı için ülkede tartışma konusu olan Norveç Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl, şimdi de TikTok kullanması nedeniyle tepkilerin odağı haline geldi.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 14:43
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 14:46
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    Norveç'te sörfçü bakanın TikTok hesabını kapatması istendi

    Dünyanın en steril ülkelerinden biri olan Norveç'te, Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl'in tatili gündem olmuştu.

    Norveçli Bakan'ın denizde sörf tahtası üzerinde paylaştığı bikinili fotoğraflar ise ülkede tartışma başlatmış, muhalefet cephesinden sert tepkiler gelmişti.

    Daha önce sörf yaparken can yeleği kullanmadığı için eleştirildi

    Muhalefet, Mehl’in sörf tahtasını can yeleği olmadan kullandığını söyleyerek bunun yasalara aykırı olduğunu söyledi.

    Ülkede gündemi meşgul eden konunun şaşkınlık yaratmasının ardından Norveçli bakanla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    Norveç'te gündem Adalet Bakanı Mehl'in tatil paylaşımları

    Şimdiki ise TikTok kullanıyor olması

    Norveç’te, Çin merkezli TikTok uygulamasının kişisel verileri çalabileceği ve özel devlet sırlarının sızabileceği gerekçesiyle siyasetçilere hesaplarını kapatmaları çağrısında bulunulmuştu.

    Norveç Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl, kişisel veriler ve özel devler sırlarını çalabileceği iddiasıyla siyasetçilerin hesaplarını kapattığı TikTok’u kullanmaya devam etmesi nedeniyle tepki çekti.

    Norveç te sörfçü bakanın TikTok hesabını kapatması istendi #1

    "Güvenlik sınırlarını aşmayacak şekilde kullanıyorum"

    Mehl, uygulamayı kullanmaya devam ettiği gerekçesiyle tepki çekerken yaptığı açıklamada, "Ben TikTok’u güvenlik sınırlarını aşmayacak şekilde kullanıyorum ve herkesin de aynı şekilde yaklaşması gerektiğini tavsiye ederim.” yanıtını verdi.

    Norveç'te gündem Adalet Bakanı Mehl'in tatil paylaşımları

    Norveç te sörfçü bakanın TikTok hesabını kapatması istendi #2


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