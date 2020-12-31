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    Norveç'teki heyelanda 10 kişiden haber alınamıyor

    Onlarca evin hasar gördüğü heyelanda kaybolanları arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
    • AA
    • 31.12.2020 - 16:51
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 17:36
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    Norveç'teki heyelanda 10 kişiden haber alınamıyor

    Norveç’te dün sabaha karşı meydana gelen heyelanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Ülke basınında yer alan haberlere göre, başkent Oslo’nun 40 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Gjerdrum köyünde dün sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda 31 konut hasar gördü.

    10 KİŞİDEN HABER YOK

    Binden fazla kişi bölgeden tahliye edilerek otellere yerleştirilirken, 10 kişiden hala haber alınamadığı kaydedildi.

    İSVEÇ'TEN DESTEK

    Drone ve helikopterlerin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarına, komşu İsveç de destek veriyor.

    Heyelanda evleri hasar görenler için yardım kampanyaları düzenleniyor.

    Norveç’te heyelan meydana geldi ViDEO

    Norveç teki heyelanda 10 kişiden haber alınamıyor #1

    Norveç teki heyelanda 10 kişiden haber alınamıyor #2

    Norveç teki heyelanda 10 kişiden haber alınamıyor #3

    Norveç teki heyelanda 10 kişiden haber alınamıyor #4

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