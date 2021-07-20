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- Numan Kurtulmuş, Irak'taki bombalı saldırıyı kınadı
Numan Kurtulmuş, Irak'taki bombalı saldırıyı kınadı
- AA
- 20.07.2021 - 01:17
- Güncelleme : 20.07.2021 - 01:28
Irak’ın başkenti Bağdat’ta Şii nüfusun yoğun olduğu Sadr bölgesindeki bir halk pazarında patlama meydana geldi.
Patlamada 30 kişinin öldüğü 60 kişinin yaralandığı bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, patlamanın terör saldırı olduğu belirtildi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Irak'ta masum insanların kanına giren insanlık düşmanı teröristleri ve arkasındaki güçleri nefretle kınadığını bildirdi.
''YETER ARTIK''
Kurtulmuş, Twitter hesabından Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir pazar yerindeki bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Kurtulmuş, "Yeter artık, masum Irak halkının terör çetelerinden çektiği. Bayram arifesinde masum insanların kanına giren insanlık düşmanı teröristleri ve arkasındaki güçleri nefretle kınıyorum. Kardeş Irak halkının tamamının yanında, silahlı teröristlerin karşındayız." ifadelerini kullandı.