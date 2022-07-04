Nuri el-Maliki, Irak'ta başbakanlığa aday oldu

Maliki, adaylık sonrası verdiği mesajda, "Gelecek hükümet, tüm Iraklılar için hizmet odaklı bir hükümet olmalı" dedi.

Irak'ın eski Başbakanı Nuri el-Maliki, yeniden liderliğe dönmenin hesaplarını yapıyor.

Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu, aday olarak eski başbakanı belirlediklerini açıkladı.

Maliki'nin adaylığı açıklandı

Koalisyonun milletvekili Muhammed es-Sayhud, dün Maliki liderliğinde toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sayhud, toplantıda, kurulması beklenen yeni hükümetin başbakanı olarak Maliki'yi aday gösterme kararı aldıklarını aktardı.

Eski başbakanın mesajı

Maliki de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelecek hükümet, tüm Iraklılar için hizmet odaklı bir hükümet olma mesajı vermeli, seçimlere katılan katılmayan, seçim sonrası siyasette kalan veya çekilen hiç kimseyi dışlamamalı, siyaset dışına atmamalı." ifadelerini kullandı.

Maliki'nin, bu açıklamayla seçimlerden birinci çıkan ancak sonrasında istediği hükümeti kuramadığı için siyasetten çekilen Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a işaret ettiği belirtiliyor.

Maliki döneminde Irak'ta yaşananlar

Irak'ta 2003 sonrası iki dönem başbakanlık yapan ve mezhepçi politikalarıyla bilinen Maliki'nin başbakanlığının son aylarında terör örgütü DEAŞ ülkenin üçte birini ele geçirmişti.

Irak'ta hükümet kurma çalışmaları

Irak'ta genel seçimlerin üzerinden 9 ay geçse de Şii-Şii anlaşmazlığı yüzünden henüz yeni bir hükumet kurulamadı.

Yasalara göre, Meclis önce cumhurbaşkanını seçecek ve bunun için de 329 sandalyeli Mecliste 220 vekilin oyu gerekli.

Seçilecek cumhurbaşkanı da Şiilerin başbakan adayına hükumeti kurma görevini verecek.

Sadr'ın siyasetten çekilme kararı

AA'nın haberine göre, Sadr, geçen ay siyasetten çekilme kararı almış ve 73 vekilini Meclis'ten istifa ettirmişti.

Irak'ta Şii liderin çekilmesi sonrası hükümet kurma müzakerelerini İran destekli rakipleri Şii siyasi çatı kuruluşu Koordinasyon Çerçevesi yürütüyor.

Bu çatı kuruluşta Maliki koalisyonunun yanı sıra Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu ile Şii milis yapıların siyasi uzantıları bulunuyor.