Nursultan Nazarbayev koronavirüse yakalandı

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Nazarbayev'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, eski cumhurbaşkanı, çalışmalarını uzaktan sürdürüyor.

Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'de, koronavirüs tespit edildi.

Kurucu Cumhurbaşkanı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, Nazarbayev'in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

NAZARBAYEV'DE KORONA ÇIKTI

Açıklamada Nazarbayev'in izole edildiği ifade edilerek, "Endişeye gerek yok. Nursultan Nazarbayev, uzaktan çalışmaya devam ediyor." denildi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 335 artarak 15 bin 877'ye ulaştı, vaka sayısında artış yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.

SAĞLIK BAKANI İLE MECLİS BAŞKANI DA KORONAYA YAKALANDI

Virüsten iyileşenlerin sayısı 273 artarak 9 bin 902'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 9 artarak 97'ye çıktı. Genel vaka sayısına dahil edilmeyen ve hastalık belirtileri bulunmayan vaka sayısı 656 artarak 6 bin 831'e yükseldi.

Ülkede Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov ile Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in virüse yakalandığı açıklanmıştı.