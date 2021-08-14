NY Times: ABD, Afganistan'da başarısız oldu

Taliban unsurlarının başkent Kabil'e yaklaştığı bir dönemde ABD basınında yer alan haberde, Amerikan güçlerinin Afgan ordusuna dair planının başarıya ulaşamadığı belirtildi.

ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilme kararının ardından Afgan hükümet güçlerinin kontrolündeki vilayet merkezleri Taliban'ın eline geçmeye başladı.

ABD istihbaratı, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 1 hafta içinde kuşatabileceğini öngörüyor.

BAŞARISIZ OLDUĞUMUZ AÇIKÇA ORTADA YORUMU

Beyaz Saray, Afgan güçlerinden Taliban'a karşı direnmelerini isterken, New York Times gazetesi, Afganistan'da başarısız olunduğunu yazdı.

"Afgan ordusu 20 yılda inşa edildi. Nasıl çabucak çöktü?" başlıklı haberde, Taliban'ın hızlı ilerlemesinin, ABD'nin Afganistan ordusunu güçlü, bağımsız bir savaş gücüne dönüştürme çabalarının başarısız olduğunu açıkça ortaya koyduğu kaydedildi.

TALİBAN'A KARŞI DİRENEMEDİLER

Haberde, Taliban'ın vilayet merkezlerinde hızlı ilerlemeler kaydettiği, son birkaç gün içinde Afgan güçlerinin 15'ten fazla şehirde Taliban karşısında direnemediği ifade edildi.

Ele geçirilen vilayet merkezleri arasında Kandahar ve Herat'ın da bulunduğu bilgisi paylaşılırken, söz konusu yerlerin son derece kritik önemde olduğu aktarıldı.

ABD'NİN 83 MİLYAR DOLARDAN FAZLA YATIRIMINA RAĞMEN...

"Hızlı saldırı; kitlesel teslim olmalar, ele geçirilen helikopterler ve Taliban tarafından sergilenen milyonlarca dolarlık Amerikan tedarik ekipmanı ile sonuçlandı. Bu içpatlama, ABD'nin yirmi yıl boyunca ülkenin güvenlik güçlerine 83 milyar dolardan fazla silah, teçhizat ve eğitim sağlamasına rağmen gerçekleşti." denildi.