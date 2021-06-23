NY Times: Cemal Kaşıkçı'nın katilleri, ABD'de askeri eğitim aldı

Kaşıkçı'nın katillerinden dördünün, daha önce ABD'de paramiliter eğitim gördüğü öne sürüldü.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

New York Times gazetesi, Kaşıkçı'yı öldüren grupta yer alan 4 kişinin ABD'de paramiliter eğitim aldığını yazdı.

SUUDİLERE ASKERİ EĞİTİM

Belgelere dayandırılan haberde, "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan eğitim, baskıcı hükümetlerle askeri ortaklıkların tehlikelerinin altını çiziyor." denildi.

Askeri eğitimin, Arkansas merkezli güvenlik şirketi "Tier 1 Group" tarafından sağlandığı aktarıldı.

NİŞANCILIK, SALDIRIYA KARŞI KOYMA...

Şirket, "güvenli nişancılık" ve "bir saldırıya karşı koyma" dahil olmak üzere eğitimin, doğası gereği savunma amaçlı olduğunu ve Suudi liderlerini daha iyi korumak için tasarlandığını söylüyor.

Programa aşina olan bir kişinin, eğitimin gözetim ve yakın muharebe çalışmalarını da içerdiğini belirtti.

PARAMİLİTER EĞİTİM İÇİN LİSANS

Dışişleri Bakanlığı'nın başlangıçta, ABD Başkanı Barack Obama döneminde, 2014'ten başlayarak Suudi Kraliyet Muhafızları'na paramiliter eğitim için lisans verdiği bilgisi paylaşıldı. "Eğitim, eski Başkan Donald Trump'ın görev süresinin ilk yılında devam etti." ifadesi kullanıldı.

Tier 1 Group'un ana şirketi Cerberus'un üst düzey yöneticisi olan Louis Bremer, Trump döneminde Pentagon'da üst düzey bir göreve adaylığı kapsamında milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, şirketinin eğitimdeki rolünü doğrulamıştı.

Kaşıkçı cinayetine işaret eden Bremer, "Sağlanan eğitim, sonraki iğrenç eylemlerle ilgisizdi." diyor.