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    NY Times: Çin, Rusya'dan Ukrayna savaşını ertelemesini istedi

    Ukrayna'da çatışmalar şiddetlenirken, çarpıcı bir iddia öne sürüldü. Çinli yetkililerin saldırı planlarını bildiği ve Moskova'dan erteleme talebinde bulunduğu kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 09:15
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    NY Times: Çin, Rusya'dan Ukrayna savaşını ertelemesini istedi

    Rus güçlerinin Ukrayna'daki saldırıları ve başkent Kiev'e doğru ilerleyişi devam ediyor.

    Çatışmalar 8'inci gününe girerken, ABD basınından New York Times gazetesi, "ABD'li yetkililer, Çin'in Rusya'dan Ukrayna savaşını Olimpiyatlar'dan sonraya ertelemesini istediğini söyledi" başlıklı haberinde çarpıcı bir iddia ortaya attı.

    "SALDIRIYI OLİMPİYATLAR SONRASINA ERTELEYİN"

    Haberde, üst düzey Çinli yetkililerin, şubat ayı başlarında üst düzey Rus yetkililere "Pekin'deki Kış Olimpiyatları sona ermeden Ukrayna'yı işgal etmemeleri" yönündeki taleplerini ilettiği öne sürüldü.

    "ÇİN RUSYA'NIN NİYETİNİ BİLİYORDU"

    Bazı istihbarat raporlarına işaret edilerek, üst düzey Çinli yetkililerin operasyondan önce Rus ordusunun saldırı planlarını ve bu konudaki niyetlerini bildiği kaydedildi.

    İsmi verilmeyen konuyla ilgili bir kaynağın, Çin'in saldırının ertelenmesiyle ilgili talepte bulunduğunu doğruladığı ifade edildi.

    İDDİALAR REDDEDİLDİ: ÇİN'İ KARALAMAK İSTİYORLAR

    Ancak Çin'den iddialara yalanlama geldi. Çin'in Washington Büyükelçiliği'nden Sözcü Liu Pengyu, "Raporlarda yer alan iddialar, hiçbir dayanağı olmayan spekülasyonlardır ve bunlar, Çin'i suçlamaya ve karalamaya yönelik." diye konuştu.

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi henüz bir açıklama yapmadı.

    NY Times: Çin, Rusya dan Ukrayna savaşını ertelemesini istedi #1
    NY Times: Çin, Rusya dan Ukrayna savaşını ertelemesini istedi #2


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