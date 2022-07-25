NY Times: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamleleri, ABD'yi rahatsız ediyor

ABD merkezli gazete, Erdoğan'ın son günlerde attığı adımları yazdı.

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya NATO konusundaki uyarıları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran ziyareti ve Suriye'nin kuzeyine yeni bir askeri operasyon sinyali vermesi, ABD'de alarma neden oldu.

New York Times gazetesi, "Erdoğan, Biden'ın başını ağrıtıyor" başlıklı haberinde, konuyu aktardı.

Tahıl anlaşmasına vurgu

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukrayna tahılının önündeki engeli kaldırmak için anlaşmaya aracılık ettiği ancak diğer cephelerde ABD yetkililerini alarma geçirdiği kaydedildi.

Erdoğan'ın, tahıl anlaşmasının tüm insanlığa fayda sağlayacağını söylediği anımsatılarak, Biden yönetiminin anlaşmayı memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

"İsveç ve Finlandiya'ya uyarısını yineledi"

Diğer taraftan, "Tahıl anlaşmasına başkanlık etmeden günler önce, NATO'nun önümüzdeki aylarda İsveç ve Finlandiya'yı üye olarak kabul etme planlarını veto edebileceği uyarısını yineledi.

Bu, Rusya'ya karşı koymaya çalışan NATO ve Biden yönetimini sıkıntıya sokacak bir eylem." denildi.

Tahran ziyareti rahatsızlığa neden oldu

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İran'ın başkenti Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştirerek Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya geldiği aktarıldı.

Aynı haberde, "Analistler, NATO ülkesi lideri olan Erdoğan ile iki Amerikan rakibinin görüntülerinin, Batı'nın 'derinden izole edilmiş' bir İran ve Rusya anlatısıyla çatıştığını söyledi." görüşü paylaşıldı.

ABD'nin Suriye'ye operasyon endişesi

Öte yandan Beyaz Saray'dan bir sözcünün, Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonla ilgili endişelerini yinelediği de belirtildi.



