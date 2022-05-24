NY Times: Fransa, Haiti'den aldığı haraçlarla Paris'i inşa etti

ABD merkezli gazete, Haiti'den Fransa'ya 64 yıl boyunca para aktarıldığını yazdı. 560 milyon dolar değerindeki miktarla ilgili çarpıcı ayrıntılar gündeme getirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'in inşasına dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

New York Times gazetesi, inşa faaliyetlerini Haiti'den haraçlarla ilişkilendirdi.

'Bağımsızlık bedeli' altında para aldılar

Haberde, Fransa’nın Eyfel Kulesi dahil olmak üzere, başkent Paris’in yapısal planlamasını Haiti’den topladığı haraçlarla yaptığı öne sürüldü.

Gazetenin “Ransom” (Fidye) adlı kapsamlı haberinde, Eyfel Kulesi’nin yapımını finanse eden Fransız bankası Crédit Industriel et Commercial'in (CIC), Haiti’den "bağımsızlık bedeli" altında para aldığı iddia edildi.

560 milyon dolar değerinde

Haiti'nin 64 yıl boyunca Fransa'ya yaptığı ödemelerin takip edildiği ve söz konusu ödemelerin bugün yaklaşık 560 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Haiti'nin, iki yüzyılı aşkın bir süre önce bağımsızlığını ilan etmesinden sonra Fransızlar, savaş tehdidi altında para talep etmemiş olsaydı, bugün çok daha farklı bir durumda olabileceği ifade edildi.

Fransa'ya milyonlarca dolar aktarıldı

CIC'nin, 19'uncu yüzyılın sonlarında ve 20'nci yüzyılın başlarında Haiti hazinesinden Fransa'ya milyonlarca dolar aktardığı öne sürüldü.

Haberde, bankanın, söz konusu sömürge dönemine ait arşivlerinin neredeyse tamamının yok edildiği bilgisi paylaşıldı.

Üç dilde yayınlandı

İddiaların odağındaki bankanın konuyu araştırmaya başlayacağı kaydedildi. Haber İngilizce, Fransızca ve Haiti dilinde yayınlandı.

AA'nın aktardığına göre, Haitili tanınmış bir gazeteci Nancy Roc, haberin Haiti dilinde de yayınlanmasına vurgu yaparak, "Bugün Haiti için yapabileceğiniz en büyük hizmet, bu araştırma haberini okumaktır." ifadesini kullandı.