NY Times: Joe Biden, yeniden aday olmamalı

79 yaşındaki Biden'ın ilerleyen yaşı ABD'nin gündemine oturdu. Doktorlarından her ne kadar 'sağlıklı' raporu alsa da Biden'ın ikinci dönem için sahneye çıkmamasının gerektiği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı toplantı ve etkinliklerde zaman zaman uyuklamalarıyla biliniyor.

Eski Başkan Donald Trump, 2020 seçim kampanyası sırasında yaşı nedeniyle eleştirdiği Biden'ın "kolunu kaldırmaya dahi dermanı olmadığını" söylemişti.

BIDEN'IN İLERLEYEN YAŞI GÜNDEMDE

Geçtiğimiz ay rutin sağlık kontrolünden geçen 79 yaşındaki Biden hakkında doktorları ise "Sağlıklı ve dinç. Başkanlık görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirmeye uygun vaziyette." sonucuna varmıştı.

"YENİDEN ADAY OLMAMALI VE BUNU AÇIKLAMALI"

Biden'ın ilerleyen yaşına dikkat çekilen New York Times gazetesindeki bir yazıda, Demokrat siyasetçinin 2024 seçimlerinde yeniden aday olmaması ve bunu açıklaması gerektiği belirtildi.

İKİNCİ DÖNEMİNİN SONUNDA 86 YAŞINDA OLACAK

Bret Stephens imzalı yazıda, "Joe Biden'ın 2024'te yeniden seçilmek için aday olması iyi bir fikir mi?" sorusu yöneltildi.

Biden'ın, tekrar aday olup kazanması durumunda, ikinci döneminin sonunda 86 yaşında olacağı kaydedildi.

"ABD BÖYLE BİR BAŞKANA SAHİP OLMALI MI" SORUSU

"ABD'nin 86 yaşında bir başkana sahip olması iyi olur mu?" ifadesi kullanıldı. Söz konusu durumun "sürekli fısıldayarak değil, içtenlikle tartışılması gerektiğinin" altı çizildi.





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