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    NY Times, Prag'da Erdoğan - Miçotakis gerilimini yazdı

    NY Times, Prag'da Erdoğan - Miçotakis gerilimini yazdı

    ABD merkezli gazete, Miçotakis'in suçlayıcı ifadelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahale ettiğini aktardı.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2022 - 17:08
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 17:11
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı.

    Zirve kapsamında verilen akşam yemeği sırasında Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında gerilim yaşandığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

    Toplantının ayrıntıları paylaşıldı

    Haberini bazı Avrupalı yetkililere dayandıran New York Times gazetesi, diğer ülke liderlerinin de hazır bulunduğu zirvede yaşananların ayrıntılarını paylaştı.

    Türkiye'yi hedef alan Miçotakis'in konuşma yaptığı anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın araya girdiği belirtildi.

    Miçotakis'e tepki gösterdi

    Miçotakis'in ithamları üzerine Erdoğan'ın salondan ayrılmadan önce Yunan Başbakan'ı Akdeniz ve Ege'deki sorunların çözümü konusunda samimiyetsiz olmakla suçladığı ifade edildi.

    Ardından Avrupa Birliği üyelerine döndüğü belirtilen Erdoğan'ın, blok ülkelerini Atina ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin yanında durmakla eleştirdiği aktarıldı.

    NY Times, Prag da Erdoğan - Miçotakis gerilimini yazdı #1

    Erdoğan: Protokol kaidelerini bilmiyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Miçotakis'i işaret ederek, "Bende böyle bir yüz görüyor musun? Bir defa protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisinin orada konuşması programda olmamasına rağmen, ben ana konuşmacılardan bir tanesiydim.

    Konuşmamı yaptım, masama geçtim. O da kimden, nasıl izin aldı bilmiyorum, oradan çıktı, bana cevap yetiştirmeye kalktı." demişti.

    "Doğru dürüst kimse de alkışlamadı"

    Erdoğan, "Onun cevabına ben cevap mı vereyim? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı böyle bir seviyeye düşer mi? Sadece onun orada birkaç kelamını dinleyerek onunla yetindim. Doğru dürüst kimse de alkışlamadı." şeklinde konuşmuştu.

    NY Times, Prag da Erdoğan - Miçotakis gerilimini yazdı #2


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