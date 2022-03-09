Euro
15.98
1.11%
Dolar
14.62
1.16%
Altın
961.16
0.75%
Borsa
2044
1.61%
Bitcoin
609.178
8.45%
BTXN Coin
38.35
0.20%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 3 C

    NY Times: Rus petrolüne yaptırım, ABD ekonomisini vurabilir

    Rusya'dan enerji ithalatının yasaklanması, ABD'nin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Benzin fiyatının görebileceği seviye konusunda uyarı yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 10:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    NY Times: Rus petrolüne yaptırım, ABD ekonomisini vurabilir

    Washington yönetimi, Ukrayna'da askeri harekatı nedeniyle Rusya'ya ek yaptırımları devreye aldı.

    ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Rusya'dan tüm petrol, gaz ve enerji ithalatını yasaklıyoruz." dedi.

    "ABD EKONOMİSİ İÇİN SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

    New York Times gazetesi, Biden'ın bu hamlesinin ABD ekonomisi için yol açabileceği olumsuzlukları gündeme getirdi.

    Rusya'nın enerji ithalatına uygulanan yasağın ABD ekonomisi için "anlamlı" sonuçlar doğurabileceği, enflasyonun artışta olduğu bir dönemde benzin fiyatlarının daha da yükselebileceği uyarısında bulunuldu.

    RUSYA'YA YÖNELİK YASAK KARARI

    Söz konusu yasak kararı, Rus petrolü, sıvılaştırılmış doğalgaz ve kömür ithalatını kapsıyor. Ayrıca Rusya'nın enerji sektöründe yeni ABD yatırımlarını da yasaklıyor. Öte yandan, Amerikalıların Rusya'da enerji üretmek için yatırım yapan yabancı şirketleri finanse etmesi engelleniyor.

    ABD'DE ORTALAMA BENZİN FİYATI 4,50 DOLARI GÖREBİLİR

    Haberde, "Avrupa, arzının ABD'ye göre çok daha fazlasını Rusya'dan alıyor, ancak enerji piyasaları küresel ve yalnızca yasak tehdidi bile son günlerde emtia fiyatlarını daha da yükseltti." denildi.

    Inflation Insights kurucusu Omair Sharif, "İşler çok değişken olmuş durumda." dedi. Ukrayna'daki duruma işaret eden Sharif, ABD'de ortalama benzin fiyatının bu ay yaklaşık 4,50 doları görebileceğini kaydetti.

    NY Times: Rus petrolüne yaptırım, ABD ekonomisini vurabilir #1

    PETROLÜN VARİL FİYATIYLA İLGİLİ TAHMİN

    Ekonomist Caroline Bain, birçok ülkedeki yasak kararının “küresel ölçekte enerji arzını ciddi şekilde kesintiye uğratacağını ve zaten yüksek olan emtia fiyatlarını daha da artıracağını" söyledi.

    Bain, bu durumda Brent ham petrolünün fiyatının varil başına yaklaşık 160 doları görebileceğini tahmin ediyor. Brent petrol fiyatı, salı günü, gün ortasında yaklaşık yüzde 6 artarak varil başına 130 dolar düzeyine yükselmişti.

    NY Times: Rus petrolüne yaptırım, ABD ekonomisini vurabilir #2


    İlginizi Çekebilir

    Beyaz saç tellerine bay bay! İşte mucizevi hindistan cevizi yağı limon kürü...
    Sağlık

    Beyaz saç tellerine bay bay! İşte mucizevi hindistan cevizi yağı limon kürü...

    Doğru Metaverse ile geleceğinizi kurtarabilirsiniz!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse ile geleceğinizi kurtarabilirsiniz!

    Adana'da husumetlisini öldüren şahıs tutuklandı
    3. Sayfa

    Adana'da husumetlisini öldüren şahıs tutuklandı

    Görüş Bildir