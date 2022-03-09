NY Times: Rus petrolüne yaptırım, ABD ekonomisini vurabilir

Rusya'dan enerji ithalatının yasaklanması, ABD'nin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Benzin fiyatının görebileceği seviye konusunda uyarı yapıldı.

Washington yönetimi, Ukrayna'da askeri harekatı nedeniyle Rusya'ya ek yaptırımları devreye aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Rusya'dan tüm petrol, gaz ve enerji ithalatını yasaklıyoruz." dedi.

"ABD EKONOMİSİ İÇİN SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

New York Times gazetesi, Biden'ın bu hamlesinin ABD ekonomisi için yol açabileceği olumsuzlukları gündeme getirdi.

Rusya'nın enerji ithalatına uygulanan yasağın ABD ekonomisi için "anlamlı" sonuçlar doğurabileceği, enflasyonun artışta olduğu bir dönemde benzin fiyatlarının daha da yükselebileceği uyarısında bulunuldu.

RUSYA'YA YÖNELİK YASAK KARARI

Söz konusu yasak kararı, Rus petrolü, sıvılaştırılmış doğalgaz ve kömür ithalatını kapsıyor. Ayrıca Rusya'nın enerji sektöründe yeni ABD yatırımlarını da yasaklıyor. Öte yandan, Amerikalıların Rusya'da enerji üretmek için yatırım yapan yabancı şirketleri finanse etmesi engelleniyor.

ABD'DE ORTALAMA BENZİN FİYATI 4,50 DOLARI GÖREBİLİR

Haberde, "Avrupa, arzının ABD'ye göre çok daha fazlasını Rusya'dan alıyor, ancak enerji piyasaları küresel ve yalnızca yasak tehdidi bile son günlerde emtia fiyatlarını daha da yükseltti." denildi.

Inflation Insights kurucusu Omair Sharif, "İşler çok değişken olmuş durumda." dedi. Ukrayna'daki duruma işaret eden Sharif, ABD'de ortalama benzin fiyatının bu ay yaklaşık 4,50 doları görebileceğini kaydetti.

PETROLÜN VARİL FİYATIYLA İLGİLİ TAHMİN

Ekonomist Caroline Bain, birçok ülkedeki yasak kararının “küresel ölçekte enerji arzını ciddi şekilde kesintiye uğratacağını ve zaten yüksek olan emtia fiyatlarını daha da artıracağını" söyledi.

Bain, bu durumda Brent ham petrolünün fiyatının varil başına yaklaşık 160 doları görebileceğini tahmin ediyor. Brent petrol fiyatı, salı günü, gün ortasında yaklaşık yüzde 6 artarak varil başına 130 dolar düzeyine yükselmişti.