NY Times: Türkiye, Suriye'de 5 milyon savunmasız insanı koruyan tek güç

ABD merkezli gazete, Suriye'deki sivillerin güvenliğinin sağlanması konusunda Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı.

Suriye'nin kuzeyindeki masum sivilleri terör örgütleri ve rejim güçlerinin zulmünden koruyan Türkiye'nin bölgedeki varlığı, ABD basını tarafından gündeme getirildi.

"TÜRK GÜÇLERİ, SAVUNMASIZ SİVİLLERİ KORUYOR"

New York Times gazetesi, 3 yıl önce Türkiye’nin Suriye'ye müdahalesinin "eleştirildiğini", ancak bugün Türk güçlerinin 5 milyon savunmasız ve yerlerinden edilmiş sivili koruyan tek uluslararası güç olduğunu belirtti.

Afrin'de 35 yaşındaki Amar Muhammed adlı kişinin, "Burada en azından hayatta kalabiliyorum." ifadesi aktarıldı.

"TÜRK LİRASI KULLANIYORLAR"

Söz konusu şehrin Türkiye'nin elektrik şebekesine bağlı olduğu ve burada yaşayanların Türk Lirası kullandığı kaydedildi. Sınır ötesi ticaret için 500 Suriyeli şirketin kayıt altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'nin, 3.6 milyon ile en büyük Suriyeli mülteci topluluğuna ev sahipliği yaptığı belirtilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak ve uluslararası koruma sağlanan bölge oluşturulması çağrısında bulunduğu hatırlatıldı.

"SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TERCİHİ TÜRKÇE"

Afrin'de herhangi bir NATO gücü gibi önlem aldığı ifade edilen Türkiye'nin, yönetim binalarını patlamalara karşı korunaklı yüksek beton duvarlarla çevrelediğinin altı çizildi.

Bölgedeki eğitim faaliyetlerine ilişkin ise bir Suriyeli aktivistin, "Suriyeli öğrenciler Türkçe öğrenmekle meşgul. Türkçe halkın tercihi ve yayılıyor." dediği bildirildi.

Jarir Süleyman adlı kişinin şu görüşleri aktarıldı:

"Türkiye bize koruma sağlayana kadar köylerimize geri dönmeyeceğiz. Türkler olmadan yaşayamayız."



