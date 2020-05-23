NY Times'ın 100 yıl önce ve 100 yıl sonra Türkiye haberi

2020 yılında Türkiye'nin Libya'daki rolünü yazan ABD merkezli gazete, 1920'de de Sevr'in maddeleri konusunda ortaya çıkan görüşleri aktardı.

New York Times gazetesi, Türkiye'nin Libya'daki başarısını sayfalarına taşıdı.

"Türkiye, Libya'da belirleyici olarak ortaya çıktı" başlığıyla Ankara'nın rolüne vurgu yapılan haberde, Türkiye destekli güçlerin darbeci Hafter'e karşı peş peşe zaferler kazandığı belirtildi.

Libya'daki gidişatı çarpıcı bir şekilde değiştiren Türkiye'nin, Hafter destekçisi Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni zor durumda bıraktığına işaret edildi.

NYT'DEN 100 YIL ÖNCE TÜRKİYE HABERİ

Aynı gazete, 100 yıl önce de Türkiye hakkında 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan Sevr Anlaşması ile ilgili bir haber yaptı.

17 Mayıs 1920 tarihli haberde, Türkler'in anlaşmayı imzalayacağı, ancak daha sonra bunu etkisizleştirmeye çalışacağı aktarıldı.

"SEVR'İ KABUL EDELİM, SONRA AŞINDIRALIM"

O dönem yapılan haberde, Sevr maddelerinin açıklanmasıyla birlikte İstanbul'da tepkilerin başladığı kaydedildi.

Bazı gazetelerin "Bu anlaşmayı kabul etmektense ölüm yeğdir" dediği, bazılarının da "Kabul edelim, sonra aşındıralım" görüşünü paylaştığı bildirildi.