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- O Ses Hollanda ekibi, cinsel istismarla suçlanıyor
O Ses Hollanda ekibi, cinsel istismarla suçlanıyor
O Ses Hollanda yarışmasının yayını, cinsel istismar iddiaları nedeniyle durduruldu. Gösteri ekibi hakkında soruşturma başlatılırken, programın grup lideri istifa etti.
- Haber Merkezi
- 18.01.2022 - 15:26
- Güncelleme : 18.01.2022 - 16:03
O Ses Hollanda yarışması durduruldu…
Nedeni ise cinsel taciz…
Programın yayıncı kuruluşu, yapım ekibine mensup kişilerin cinsel istismar suçunu işlediklerini açıkladı.
İSTİFA ETTİ, ÖZÜR DİLEDİ
Programın grup lideri Jeroen Rietbergen ise skandalın ardından istifa etti.
Rietbergen, üstüne bir de özür diledi.
SAVCILIĞA ŞİKAYET EDİLDİ
Ayrıca programda koçluk yapan rapçi Ali B'nin gösteriyle bağlantılı olarak cinsel açıdan aşırı davranışlar nedeniyle Hollanda Savcılığı'na şikâyet edildiği bildirildi.
Ali B, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada suçlamaları reddetti.