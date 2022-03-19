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Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi
Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi.
- İHA
- 19.03.2022 - 01:32
Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna’nın liman kenti Odessa'da yerel saatle 22.15 sularında hava savunma sistemleri devreye girdi.
UKRAYNA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ GÖKYÜZÜNE ATEŞ AÇTI
Odessa semalarında keşif uçuşu yaptıkları sırada Rusya'ya ait insansız hava araçlarını hedef alan Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri gökyüzüne ardı ardına ateş açtı.
RUS İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI DÜŞÜRÜLDÜ
Açılan ateşin ardından Rus insansız hava araçları, hava savunma sisteminden ateşlenen füzelerle düşürüldü.
Arka arkaya ateşlenen füzeler nedeniyle Odessa halkı kısa süreli panik yaşadı. Bu esnada birçok vatandaş tedbir amaçlı sığınaklara saklandı.