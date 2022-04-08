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    Odessa’da sokağa çıkma yasağı

    Ukrayna'nın Odessa şehrinde yarından itibaren 2 gün geçerli olacak sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
    • İHA
    • 08.04.2022 - 21:54
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    Odessa’da sokağa çıkma yasağı

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 44 gün geride kaldı.

    Rus ordusu tarafından saldırıya uğrayan Ukrayna’nın Odessa şehrinde, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

    2 gün sokağa çıkma yasağı

    Odessa Valisi Maksim Marchenko yaptığı açıklamada, "Dün düşman Bastion roket sistemi ile Krasnoselka köyünü vurdu. Ölüler ve yaralılar var. Ayrıca saldırılar nedeniyle altyapı hasar gördü. Bugün de düşman Odessa yakınlarında roket saldırısı düzenledi. Zarar gören olmadı. Roket saldırısı tehlikesi nedeniyle şehirde 9 Nisan yerel saatle 21.00 ile 11 Nisan yerel saatle 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak" ifadelerini kullandı.

    Ayrıca Odessa’da Rus ordusunun saldırıları ihtimali nedeniyle yeniden sirenler çaldı.

    Odessa’da sokağa çıkma yasağı #1


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