Odessa’daki savaş mağdurlarının kurtarılması için çalışma başlatıldı

Odessa’daki savaş mağdurlarının kurtarılması için çalışma başlatıldı

Rus birliklerin Odessa'ya düzenlediği bombardımanın ardından çok sayıda Ukraynalı enkaz altına kaldı. 2 Ukraynalı, enkazdan kurtarıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın acı bilançosu günden güne artıyor.

Ülkenin Moldova sınırına yakın liman kenti Odessa, dün Rus bombalarının hedefi oldu.

Son açıklamaya göre saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

3 aylık bebek hayatını kaybetti

Hayatını kaybedenlerin arasında 3 aylık bir bebeğin de bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, enkazdan 2 kişinin kurtarıldığını, 86 kişinin de tahliye edildiğini duyurdu.

Odessa’daki savaş mağdurlarının kurtarılması için çalışma başlatıldı VİDEO



















