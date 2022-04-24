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- Odessa’daki savaş mağdurlarının kurtarılması için çalışma başlatıldı
Odessa’daki savaş mağdurlarının kurtarılması için çalışma başlatıldı
Rus birliklerin Odessa'ya düzenlediği bombardımanın ardından çok sayıda Ukraynalı enkaz altına kaldı. 2 Ukraynalı, enkazdan kurtarıldı.
- Haber Merkezi
- 24.04.2022 - 14:52
- Güncelleme : 24.04.2022 - 14:53
Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın acı bilançosu günden güne artıyor.
Ülkenin Moldova sınırına yakın liman kenti Odessa, dün Rus bombalarının hedefi oldu.
Son açıklamaya göre saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.
3 aylık bebek hayatını kaybetti
Hayatını kaybedenlerin arasında 3 aylık bir bebeğin de bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, enkazdan 2 kişinin kurtarıldığını, 86 kişinin de tahliye edildiğini duyurdu.
Odessa’daki savaş mağdurlarının kurtarılması için çalışma başlatıldı VİDEO