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    Odessa’daki savaş mağdurlarının kurtarılması için çalışma başlatıldı

    Rus birliklerin Odessa'ya düzenlediği bombardımanın ardından çok sayıda Ukraynalı enkaz altına kaldı. 2 Ukraynalı, enkazdan kurtarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 14:53
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    Odessa’daki savaş mağdurlarının kurtarılması için çalışma başlatıldı

    Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın acı bilançosu günden güne artıyor.

    Ülkenin Moldova sınırına yakın liman kenti Odessa, dün Rus bombalarının hedefi oldu.

    Son açıklamaya göre saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

    3 aylık bebek hayatını kaybetti

    Hayatını kaybedenlerin arasında 3 aylık bir bebeğin de bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, enkazdan 2 kişinin kurtarıldığını, 86 kişinin de tahliye edildiğini duyurdu.

    Odessa’daki savaş mağdurlarının kurtarılması için çalışma başlatıldı VİDEO

    Odessa’daki savaş mağdurlarının kurtarılması için çalışma başlatıldı #1

    Odessa’daki savaş mağdurlarının kurtarılması için çalışma başlatıldı #2

    Odessa’daki savaş mağdurlarının kurtarılması için çalışma başlatıldı #3

    Odessa’daki savaş mağdurlarının kurtarılması için çalışma başlatıldı #4

    Odessa’daki savaş mağdurlarının kurtarılması için çalışma başlatıldı #5


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