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    Ofis bilgisayarında oyun oynayan Japon çalışanın maaşı kesildi

    Japonya'da ofisindeki bilgisayarında 9 ayda toplamda 275 saat oyun oynayan yerel belediye çalışanına maaş kesintisi cezası verildi.
    • 28.12.2022 - 08:09
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 08:31
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    Ofis bilgisayarında oyun oynayan Japon çalışanın maaşı kesildi

    Yokohama Belediyesi Kadastro Dairesinde bir çalışanın, meslektaşının şikayeti sonrası yapılan incelemede iş bilgisayarındaki faaliyetleri izlendi.

    275 saat boyunca oyun oynadı

    Çalışanın, Aralık 2021-Ağustos 2022'de, günlük 30 dakikadan 3 saate kadar toplamda 275 saat iskambil oynayıp, sudoku ve bulmaca çözdüğü ortaya çıktı.

    Ofis bilgisayarında oyun oynayan Japon çalışanın maaşı kesildi #1

    5 ay maaşı yüzde 10 kesilecek

    AA'nın haberine göre; Disiplin Kuruluna sevk edilen çalışana 5 ay boyunca yüzde 10 maaş kesintisi cezası verilecek.

    Ceza alan kişinin meslektaşı, "Oldukça fazla tıklama sesi duyuyordum ve alışılmadık bir durumdu. İzledim ve oyun oynuyordu." ifadelerini kullandı.

    "İşimi etkilemedikçe rahatlamak için oynamıştım"

    Ulusal basında çalışanın "Rahatlamak için oyun oynuyordum. İşimi etkilemedikçe kısa süreli oynamamın sorun olacağını düşünmedim" dediği aktarıldı.

    Ofis bilgisayarında oyun oynayan Japon çalışanın maaşı kesildi #2


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